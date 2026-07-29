Audi onthult Q9

De Audi Q9 straalt van voor tot achter grootsheid uit. Met een lengte van 5,31 meter, een breedte van 2,21 meter, een hoogte van 1,81 meter en een wielbasis van 3,14 meter, is dit de grootste Audi aller tijden. De rechtopstaande voorkant geeft deze enorme SUV een zelfverzekerde uitstraling en een onmiskenbaar Audi-karakter. De twee uitrustingsniveaus (Advanced als standaard en S-Line als optie) onderscheiden zich duidelijk van elkaar. De Advanced heeft een prestigieus exterieur met verticale spijlen in de Singleframe, terwijl de S-Line sportiever is. Lichtmetalen velgen tot 23 inch versterken de uitstraling en de onderscheidende designelementen zoals de dakrails en de rechtopstaande voorruit benadrukken de functionaliteit en royale proporties van de SUV.

De derde generatie digitale OLED-achterlichttechnologie zet nieuwe stappen voor Audi op het gebied van vorm, functie en veiligheid. De buitenste digitale OLED-panelen, een wereldprimeur, zijn driedimensionaal gebogen dankzij ultradun glas. Dit opent niet alleen nieuwe ontwerpmogelijkheden - waardoor de panelen vloeiend aansluiten op het silhouet van de auto - maar vergroot ook de zichtbaarheid, aangezien het licht vanuit een bredere hoek zichtbaar is. Een tweede innovatie op het gebied van verlichtingstechnologie verhoogt eveneens de verkeersveiligheid: de richtingaanwijzers. In het donker projecteren ze een gestileerd richtingaanwijzingssignaal op de grond, synchroon met de dynamische signalen aan de voor- en achterzijde, waardoor andere weggebruikers het signaal extra goed kunnen zien. Digitale Matrix LED-koplampen met een micro LED-module bieden een uitstekend bereik, nauwkeurige verlichting en een hoog contrast. Hun uitgebreide lichtgeleidingsfuncties zorgen voor extra veiligheid op de weg.

Dankzij de ruime keuze aan uitrustingspakketten en uitgebreide personalisatiemogelijkheden kan de imposante SUV volledig naar eigen smaak worden samengesteld. De Q9 is de eerste Audi met automatisch openende en sluitende portieren, die het in- en uitstappen comfortabeler maken. Een uitgebreid pakket aan omgevingssensoren detecteert obstakels en stopt de deur automatisch voordat deze ergens tegenaan komt. Een soft-close-systeem zorgt er bovendien voor dat de portieren altijd geruisloos en gecontroleerd sluiten.

Een ander kenmerk van de Q9 is het grootste glazen panoramadak dat Audi ooit heeft toegepast. Het dak heeft een glasoppervlak van meer dan 1,5 vierkante meter en kan wijds worden geopend of gekanteld. Optioneel is het dak voorzien van instelbare transparantie. Daarnaast introduceert Audi voor het eerst verlichting in het glazen dak, waarvan de kleur naar wens is aan te passen. Andere nieuwtjes zijn de compleet opnieuw ontworpen stoelen, het nieuwe Bang & Olufsen premium 4D sound system en de adaptieve luchtvering.

De Audi Q9 wordt in Nederland exclusief leverbaar als plug-in hybride. De prijzen, specificaties en timings van deze versie worden in aanloop naar de marktlancering bekendgemaakt. Vanaf begin 2027 staat de nieuwe Audi Q9 e-hybrid in onze showroom.