Audi A5 wordt CO2-neutraal gebouwd

Geheel in lijn met Audi's visie op duurzame en toekomstbestendige productie heeft de fabriek in Neckarsulm, waar onder andere de nieuwe A5 van de lijn rolt, een grootschalige transformatie ondergaan. In navolging van Audi's andere productiefaciliteiten opereert de fabriek in 2025 geheel CO2-neutraal.

Lager energieverbruik in lakstraat

Wanneer de renovatie van de lakstraat in 2025 een feit is, behoort deze tot de modernste binnen het bedrijf. Dankzij nieuwe processen kan veel winst worden geboekt op het gebied van productietijd en energieverbruik. De grondlaklaag wordt vervangen door een pre-zone nat-op-natlak, zodat geen droogproces meer noodzakelijk is en per auto tot 140 kWh wordt bespaard. Ook de processen voor het aanbrengen en drogen van de roestbescherming zijn geoptimaliseerd, terwijl een nieuw 'droog' lakscheidingsproces - waarbij 90 procent van de gezuiverde lucht wordt hergebruikt - een winst van 50 kWh per auto oplevert.

Duurzaam watergebruik

Audi heeft zich een halvering van het ecologisch gewogen gebruik van water in 2035 ten doel gesteld. Hiervoor is in Neckarsulm een gesloten watercirculatie- en behandelingssysteem geïnstalleerd, zodat geen water meer onttrokken hoeft te worden uit het Neckar-kanaal. In 2025 resulteert dit in een besparing van 70 procent op het gebruik van drinkwater.

Rookvrij lasproces

Neckarsulm is de eerste fabriek binnen de Volkswagen Groep waar alle plaatdelen geautomatiseerd worden bevestigd. Zo is een optimale passing mogelijk en blijven externe invloeden minimaal. Voor de complexe bevestiging van de panelen worden tegelijkertijd zeven robots gebruikt. Een primeur is het nagenoeg rookvrije lasproces. Met een roterende gasstroom wordt de opbouw van een residu rond de laspunten geëlimineerd. Dit levert een tijdswinst op van 50 procent.

Geavanceerde kwaliteitsbewaking

De kwaliteitscontrole van de carrosserie gebeurt voortaan op de assemblagelijn, en niet meer in een afzonderlijk tussenstation. Vier robots meten hoe accuraat de plaatdelen gemonteerd zijn. Controle op de assemblagelijn maakt meer metingen mogelijk. Tevens kan sneller worden gereageerd op eventuele afwijkingen. Ter controle van lasnaden en -punten gebruiken werknemers een tablet met geïntegreerde camera en een AR-app. Dankzij deze nieuwe technologie duurt de inspectie nu nog slechts enkele seconden.