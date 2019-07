Vernieuwde Audi A4 nu te bestellen

3 juli 2019 | De vernieuwde Audi A4 en A4 Avant zijn sinds deze week te bestellen. In de voorverkoopperiode zijn naast de A4 Pro Line en Edition one ook de Launch editions (Business en Sport) beschikbaar. Voor elke gefacelifte A4 geldt dat het design is aangescherpt en dat het bedieningsgemak is verbeterd. Mild hybrid-technologie zorgt voor extra efficiency én comfort. De nieuwe Audi A4 is er als Limousine 35 TFSI vanaf 42.930 euro. De marktintroductie vindt plaats in september.

De gefacelifte Audi A4 Limousine- en Avant-modellen ogen sportiever dankzij een aangescherpt front met een bredere en vlakkere grille en standaard LED-koplampen. Alle modellen zijn 100 procent connected en het vernieuwde MMI-systeem laat zich bedienen als een smartphone. Audi connect en connect plus geven nu ook toegang tot online Car-to-X diensten, waarmee Audi toegang biedt tot onder andere verkeerslicht- en gevareninformatie. Deze functies maken gebruik van de "zwermintelligentie" van het Audi-wagenpark én de nieuwste service van Audi: Audi Traffic Light Information. Audi rolt deze nieuwe service stap voor stap verder uit in geselecteerde Europese steden.

Diverse motoren zijn voor extra efficiency uitgevoerd met mild hybrid-technologie. Elke Audi A4 beschikt vanaf modeljaar 2020 standaard over een automatische transmissie en Audi drive select om de rijmodus te selecteren.

De Audi A4 Pro Line staat aan de basis van het A4-gamma. Deze uitvoering biedt standaard MMI Radio plus, Audi connect noodoproep en service, smartphone interface, een bestuurdersinformatiesysteem, volautomatische airconditioning, een multifunctioneel met leder bekleed stuur en een in drie delen neerklapbare achterbank.

Om de komst van de vernieuwde A4 te vieren, presenteert Audi twee tijdelijk verkrijgbare special editions. De eerste is de A4 Launch edition Business. Deze beschikt over alle luxe van de Pro line en vult dat aan met het 'advanced exterieur', 17 inch lichtmetalen velgen, diefstalalarm, MMI navigatie plus, Audi virtual cockpit, full-LED koplampen inclusief dynamische richtingaanwijzers achter, sportstoelen, drie jaar Audi connect, lichtpakket 1, een dimmende binnenspiegel, opbergpakket en diverse aluminium afwerkingsaccenten. Snelle beslissers profiteren van maximaal voordeel: voor de Launch edition Business geldt (zolang de voorraad strekt) geen meerprijs ten opzichte van de A4 Pro Line.

Ook de Audi A4 Launch edition Sport is een model met beperkte oplage. Hij oogt extra sportief dankzij het S-line exterieur, 18 inch lichtmetalen velgen, full-LED koplampen inclusief dynamische richtingaanwijzers achter en het S line interieur. Ook is hij uitgevoerd met de Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus, Audi sound system, diefstalalarm, interieuraccenten in zwart, 3 jaar Audi connect, een dimmende binnenspiegel en aluminium raamlijsten en daklijsten (Avant). De meerprijs ten opzichte van de A4 Pro Line bedraagt € 2.970.

De Audi A4 edition one is de meest exclusieve A4 die bij de marktintroductie beschikbaar is. Hij heeft de A4 Launch edition Sport als basis en voegt daar extra sportieve en luxueuze accenten aan toe. Zo wordt de edition one standaard geleverd met S-line exterieur inclusief 19 inch lichtmetalen velgen, zwarte afwerkingsaccenten voor het exterieur, bekleding in een combinatie van Alcantara en leder, rode remklauwen en het lederpakket. De A4 edition one is er uitsluitend als 45 TFSI Quattro en 45 TDI Quattro.

Bij de marktintroductie zijn de volgende A4 motoren beschikbaar: