9 mei 2019 | De Audi A4 bestaat 25 jaar. In 2019 is het precies een kwart eeuw geleden dat de eerste A4 de fabriek in Ingolstadt verliet. Sindsdien is de middenklasser uitgegroeid tot één van Audi's bestverkochte modellen. De teller staat inmiddels op meer dan 7,5 miljoen exemplaren. Afgelopen jaar was de A4 met bijna 350.000 verkochte auto's wereldwijd zelfs het populairste model van Audi.

Toen de Audi A4 in 1994 werd geïntroduceerd, als opvolger van de Audi 80, sloten klanten hem wereldwijd direct in de armen. In het eerste volledige productiejaar, 1995, was hij met 272.052 verkochte exemplaren direct een bestseller. Inmiddels zijn we aanbeland bij de vijfde generatie van de A4. Dit model werd in 2015 geïntroduceerd en vormt met zijn innovatieve veiligheidssystemen nog steeds de benchmark in zijn segment. In China, Duitsland en de Verenigde Staten is de vraag naar de A4 het grootst. Van alle auto's die Audi afgelopen jaar in Duitsland leverde, was één op de vijf een A4. In China is de versie met lange wielbasis (een uitvoering die speciaal voor de Chinese markt is ontwikkeld) het meest gewild.

Met meer dan 7,5 miljoen exemplaren is de A4 de meest succesvolle modelreeks uit Audi's geschiedenis. De A4 wordt momenteel geproduceerd in Audi's belangrijkste fabrieken in Duitsland (Ingolstadt en Neckersulm) en tevens in China (Changchun) en India (Aurangabad).