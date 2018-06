Audi scherpt design A4 aan

27 juni 2018 | Audi vernieuwt de Audi A4 met een aangescherpte vormgeving. De A4 sedan en A4 Avant krijgen gerestylde bumpers die de sportieve uitstraling van de middenklasser in combinatie met nieuwe velgdesigns verder aanzetten. De compleet nieuwe S-Line competition-uitrusting onderstreept de dynamiek van de A4-modellen met exclusieve accenten.

Later dit jaar krijgen de design- en sport-uitvoeringen (en hoger) van de Audi A4 een nieuw ontworpen front. Krachtige vijfhoekige contouren omlijsten de externe luchtinlaten, die inwendig een aluminiumlook hebben gekregen. Het S-Line exterieurpakket voorziet in nieuwe bumpers met extra sportieve stylingelementen. Dankzij hun nadrukkelijke wigvormdesign springen ze nu nadrukkelijker in het oog. Een U-vormige clip scheidt het uiterlijke deel van de binnenkant, terwijl een honingraat grille zorgt voor de puntjes op de i. Aanvullende openingen in de luchtinlaten geleiden een extra portie lucht naar de wielkasten, waar de wind langs de wielen wordt gevoerd.

Het onderscheid in uitvoeringen is tevens af te leiden aan de Singleframe grille. Bij het S-Line exterieurpakket herbergt de grille nu ook 3D-achtige accenten. Een horizontale lamel voltooit het onderste deel van het front. De achterbumper heeft voor alle versies eveneens een nieuw ontwerp gekregen. Twee brede, trapeziumvormige uitlaatpijpen vervangen de voorgaande ronde exemplaren. Het diffusergebied tussen de twee uitlaten is nu smaller geworden. De velgen, uiteenlopend van 16 tot en met 20 inch, hebben eveneens nieuwe designs.

De S-Line Competition-uitrusting is eveneens geheel nieuw voor de Audi A4. Het pakket bestaat uit een keur aan exclusieve voorzieningen. Voorbeelden zijn de in selenite zilver uitgevoerde horizontale lamel en onderste beschermrand in de voorbumper, een RS achterspoiler voor de A4 Avant en een nieuwe Turbo Blue carrosseriekleur. Het Audi-embleem met de vier ringen komt onder op de achterportieren terug, in zilver of zwart, afhankelijk van de lakkleur. Verder bestaat het S-Line Competition-pakket uit sportieve en technologische zaken, waaronder Audi Sport 19 inch velgen, rode remklauwen, een sportonderstel en LED-koplampen.

Vanbinnen versterkt de S-Line competition het zwarte interieurpakket van de S-Line met RS carbon sierlijsten, een driespaaks multifunctioneel stuur en zwarte, gedeeltelijk lederen sportstoelen. Optioneel kunnen kopers ook kiezen voor S-sportstoelen onder andere de kleur magmarood.

De vernieuwde Audi A4 sedan en Avant worden vanaf deze herfst in Nederland leverbaar. Prijzen worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.