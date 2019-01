Audi A4

Audi A4 aangepast voor 2019

24 januari 2019 | De Audi A4 is op tal van fronten vernieuwd voor modeljaar 2019. De vormgeving is aangescherpt en de nieuwe basis-benzinemotor is een splinternieuwe 2.0 TFSI met 110 kW / 150 pk. Daarbij bieden de Lease edition en S-Line edition een pakket extra's voor een speciale prijs. Kopers van een nieuwe A4 schakelen bovendien zonder meerprijs over op een automatische S-Tronic transmissie.