Audi wijzigt naam A1 CityCarver

De Audi A1 AllStreet is het stoere broertje van de A1 Sportback. Ten opzichte van de bekende A1 Sportback staat de AllStreet 4 cm hoger op zijn 17 inch wielen. De grote Singleframe-grille, bodembescherming en contrasterende wielkasten en dorpels dragen eveneens bij aan de robuuste uitstraling. Het stoere design wordt aangezet door spiegelkappen in Manhattan grijs metallic of mythoszwart metallic en spoilerranden links en rechts op de voorbumper, opnieuw in Manhattan grijs metallic of mythoszwart metallic.

In Nederland wordt de Audi A1 AllStreet standaard geleverd in de Advanced edition-uitvoering. Dat betekent dat LED-achterlichten, 17 inch lichtmetalen velgen, een S-Line dakspoiler, Audi virtual cockpit, een driespaaks lederen stuur multifunctioneel plus en Audi smartphone interface altijd standaard zijn. Voor het comfort en de veiligheid zijn cruise control, een snelheidsbegrenzer, Audi Pre sense front en Lane departure warning inbegrepen.

Audi levert de A1 AllStreet met een keuze uit drie conventionele TFSI turbo-benzinemotoren. Aan de basis van het gamma staat de 25 TFSI. Deze 70 kW / 95 pk sterke versie wordt gekoppeld aan een handgeschakelde 5-versnellingsbak Vervolgens is er de A1 AllStreet 30 TFSI (81 kW / 110 pk), naar wens met een handgeschakelde 6-bak of een 7-traps S-Tronic automaat met dubbele koppeling. De topversie is de A1 AllStreet 35 TFSI met 110 kW / 150 pk sterke viercilinder en S-Tronic transmissie.

Prijzen van de Audi A1 AllStreet worden bekendgemaakt in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie, die staat gepland voor juni 2022.