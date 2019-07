Audi introduceert A1 citycarver

29 juli 2019 | Audi introduceert de Audi A1 citycarver, een nieuwe, stoere uitvoering van de A1. De A1 citycarver is een frisse verschijning met robuuste uitstraling, ruimte voor personalisatie en uitgebreide connectiviteit. De meest uitgesproken variant binnen de nieuwe Audi A1-range voelt zich overal thuis: in de stad, op buiten- en snelwegen en zelfs op licht onverhard terrein.

Qua technologie en design heeft de 4,04 meter lange Audi A1 citycarver de A1 Sportback als uitgangspunt. Hij onderscheidt zich vervolgens door krachtige en sportieve accenten en een ongeveer 4 centimeter grotere grondspeling. Het nieuwe onderstel met de grotere rijhoogte is verantwoordelijk voor een 35 mm hogere ophanging. Het overige deel komt voor rekening van de grotere wielen, vanaf 17 inch en groter.

De grote, achthoekige Singleframe is een verwijzing naar die van de Audi Q SUV-modellen. De forse honingraatgrille is in matzwart uitgevoerd. Twee kenmerkende uitsparingen boven de grille onderscheiden deze uitvoering verder van de A1 Sportback. De roestvrijstaal-kleurige bodembescherming hint naar de offroadprestaties van de A1 citycarver. De wielkasten en nieuw ontworpen dorpels hebben in kleur contrasterende opzetdelen. Achter komt de robuuste uitstraling van de voorzijde terug in de bumper. Een ander kenmerk is de standaard S-Line dakspoiler.

Naast de negen beschikbare carrosseriekleuren is het dak van de A1 citycarver in een contrastkleur (Mythos zwart metallic of Manhattan grijs metallic) te bestellen. Met het black stylingpakket worden alle onderste carrosserieaccenten, normaliter in grijstinten en een roestvrijstaal-kleur, in diepzwart geleverd.

In Nederland wordt de A1 citycarver uitsluitend geleverd in Epic-uitvoering. De Epic beschikt over 17 inch lichtmetalen velgen, middenarmsteun, contrastpakket 1, cruise control, multifunctioneel stuurwiel, voorbereiding navigatie, Audi virtual cockpit en LED achterlichten.

Ook in het interieur onderscheidt de Audi A1 citycarver zich nadrukkelijk. De ventilatie, tunnelconsole en portieren zijn voorzien van sierdelen in een mint-, koper-, oranje- of grijstint.

Veel aandacht voor infotainment en uitgebreide connectiviteit maken de Audi A1 citycarver met name voor jongeren tot een geschikte metgezel. Een volledig digitaal instrumentarium is standaard (Audi virtual cockpit), MMI navigatie plus is naar wens leverbaar. Dit infotainmentsysteem wordt bediend via het 10,1 inch touchscreen of via stembediening. Aanvullend biedt Audi functies zoals navigatie via Google Earth, online verkeersinformatie, parkeerinformatie, hybride radio en een Wifi-hotspot voor mobiele apparaten als onderdeel van Audi connect. De Audi phone box integreert een smartphone met de auto; het optionele Bang & Olufsen 3D Premium Sound System levert 560 watt aan vermogen.

Dankzij het Dynamic-pakket stuurt de Audi A1 citycarver agieler. Het pakket bestaat uit remschijven met sportief gekleurde rode remklauwen, het Audi drive select dynamische handlingsysteem, een sound actuator en een onderstel met instelbare dempers. Audi drive select is ook als individuele optie beschikbaar. In combinatie met het Dynamic-pakket levert Audi velgen tot maximaal 18 inch.

De Audi A1 citycarver is vanaf half augustus te bestellen en arriveert deze herfst bij de dealers.