Audi A1

Audi introduceert A1 Sportback S Edition

6 juli 2021 | Audi introduceert de A1 Sportback S Edition. Deze compacte hatchback combineert de luxe van Audi met de dynamiek van S line.De A1 Sportback S Edition biedt keuze uit drie moderne TFSI turbo-benzinemotoren en is leverbaar vanaf 30.995 euro of 425 euro per maand via Audi Private Lease.

Op zoek naar een Audi A1?

bynco heeft er 37 vanaf € 19.840,-