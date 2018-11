Autotest | Wie op zoek is naar een compacte auto, is in de regel ook op zoek naar een voordelige auto. Het model dat het meeste waar voor zijn geld biedt, zal favoriet zijn. Audi is echter een "premium" merk. Dat betekent dat het bij de meest compacte Audi niet gaat om voordeel, maar juist om kwaliteit, imago en verfijning. Is de nieuwe Audi A1 desondanks ook te verantwoorden met het verstand?

Dit is de tweede generatie van de Audi A1. Net als bij de eerste versie is de A1 op vele manieren te "personaliseren", ofwel aan de eigen smaak aan te passen. Tegelijkertijd is er een groot verschil: voorheen was de A1 er als driedeurs en als vijfdeurs ("Sportback") en dat onderscheid is komen te vervallen. De A1 is er voortaan alleen als vijfdeurs, een driedeurs is niet meer leverbaar.

Alhoewel een driedeurs koetswerk er in de regel sportiever uitziet, maken de lage neus, scherpe koplampen en enorme grille de nieuwe A1 toch stoerder dan de vorige generatie. De testauto is relatief beschaafd aangekleed met een zwart dak, zwarte A-stijlen en een zwarte grille ("contrast pakket"). Net zo makkelijk kan de A1 extravagant worden aangekleed met felle kleuren, witte velgen en stickerpakketten.

Premium

Audi is een "premium" merk en dat vertaalt zich in de grotere modellen in overvloedige ruimte en weelderige uitrusting. Dat is vanwege de prijs en de ruimte niet mogelijk bij de A1, maar Audi heeft een alternatief gevonden om zich toch te kunnen onderscheiden. Wat Audi wel kan doen is ieder detail perfectioneren. De zithouding is net even prettiger dan gebruikelijk, de hoek tussen de bestuurdersstoel en het stuurwiel is perfect, de A-stijl hindert het zicht minimaal, de hand valt prettig op de versnellingshendel en de stoel zelf heeft exact de juiste vorm en biedt precies waar het telt de juiste ondersteuning. Het zijn allemaal kleine dingen waar Audi net even meer verfijning biedt dan andere merken. Al deze kleine dingen samen zorgen ervoor dat de bestuurder zich, meer dan in andere compacte auto's, helemaal thuisvoelt in de A1.

Daarbij biedt de A1 de voor Audi gebruikelijke smetteloze afwerking en mooie materialen. Zo is het dashboard van de testauto bekleed met een materiaal dat zich het beste laat omschrijven als een vrije interpretatie van kevlar. Andere delen zijn juist glimmend zwart en dat blijkt een vreemd nadeel te hebben: de paneeltjes reflecteren, waardoor regen buiten op het dashboard lijkt te dansen en dat leidt af. En zo kent de A1 nog een paar schoonheidsfoutjes: de achterste zijruiten kunnen niet helemaal open en bij slecht weer wordt de achterruit zeer snel vies waardoor de achterruitenwisser overuren moet maken.

Ruimte en uitrusting

De uitrusting is modern en compleet, wanneer is gekozen voor de juiste optiepakketten. Standaard is de A1 voorzien van digitale klokken, zodat de bestuurder zelf kan kiezen hoe gegevens worden getoond. Net als bij de duurdere modellen kan de kaart van het navigatiesysteem achter het stuurwiel worden getoond met daar overheen de snelheidsmeter en toerenteller geprojecteerd.

Het optionele infotainment-systeem kan dankzij een Internet-verbinding sattelietbeelden van Google Earth over de plattegrond tonen om het navigeren nog makkelijker te maken. Als alternatief kan de eigen smartphone worden gebruikt met Apple CarPlay of Android Auto. Heel slim: de A1 heeft zowel een USB A als een USB C aansluiting. Zo is de auto klaar voor de toekomst, maar is geen verloopkabel nodig om oudere toestellen aan te sluiten. Met het audiosysteem is iets opmerkelijks aan de hand. Het standaard audiosysteem heeft een vollere en rijkere klank dan het optionele, hoogwaardige B&O systeem. Dat laatste heeft wel een detailrijker geluid, maar het is zo mager dat menigeen de voorkeur zal geven aan standaard audio.

Ten opzichte van de vorige A1 is de wielbasis met 9 cm toegenomen. Dat verschil is vooral merkbaar op de achterbank. Bovendien is de achterkant van de voorstoelen zacht, waardoor volwassenen nu heel behoorlijk zitten achterin de A1. Ook de bagageruimte is flink toegenomen en meet nu 335 liter; een keurige waarde voor een auto in dit segment.

„Er is geen twijfel mogelijk dat de A1 duurder is dan andere compacte auto's, maar een testrit leert dat duidelijk merkbaar is waarom“

30 TFSI

Hoe de A1 rijdt, is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering. De A1 is namelijk te voorzien van motoren met vermogens van 95 tot 200 pk, met of zonder adaptief onderstel. De "30 TFSI" zal naar verwachting de meest populaire uitvoering worden. Dat staat voor een 1.0 liter 3-cilinder turbomotor die goed is voor 116 pk / 200 Nm. Al bij een laag toerental levert deze veel trekkracht. Samen met de kordaat aangrijpende koppeling geeft dat een uitgesproken levendig karakter. Dat is wederom een voorbeeld van de vele kleine verschillen waarmee Audi net even meer biedt dan een doorsnee auto: de manier waarop de koppeling aangrijpt en de motor toeren opbouwt geeft deze kleine auto meer verfijning. Daarbij schakelt de zesbak heerlijk, alsof intern ieder tandwieltje en ieder hefboompje perfect in balans is.

In de efficiénte stand laat de 30 TFSI zich schakellui en comfortabel rijden. In de dynamische modus maakt de driecilinder graag toeren en geeft het veel voldoening om sportief te rijden. Ook in dat laatste geval blijft het verbruik beperkt. De testrit is gereden in een bergachtig gebied (zie foto's) en vanwege het uitdagende karakter is vlot doorgereden. Desondanks bleef het testverbruik steken op 5.2 liter per 100 km.

De basismotor is gecombineerd met het standaard onderstel. Het laat zich alweer raden: ook hiermee biedt de A1 net even meer verfijning dan de doorsnee compacte auto. De A1 staat opmerkelijk stevig en stabiel op de wielen en biedt heel veel gevoel in het stuurwiel. Andere compacte auto's bieden zo'n stabiel en vertrouwenwekkend gevoel alleen door veel gewicht in de schaal te leggen, maar de A1 voelt ook nog eens levendig en lichtvoetig. Met name op slecht wegdek is te merken hoe geavanceerd het onderstel is: kuilen en putten kunnen de A1 nauwelijks uit koers brengen. Het enige punt waarop de A1 niet anders is dan andere kleine auto's is het geluid: de driecilinder-roffel is duidelijk hoorbaar en ook geluiden van banden of rijwind worden niet beter onderdrukt dan bij minder prestigieuze merken. De reden daarvoor is eenvoudig: geluidsisolatie maakt een auto zwaar (en duur!) en juist door gewicht te besparen wordt dit heerlijke weggedrag gerealiseerd.

40 TFSI

Op het moment van schrijven is het topmodel de "40 TFSI", wat staat voor een 2.0 liter viercilinder motor die 200 pk / 320 Nm levert. Deze is standaard gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling ("S-Tronic"). Bij kalm rijden is het verschil met de lichtere motor gering. Terwijl de 30 TFSI alleen snel voelt, is de 40 TFSI uiteindelijk veel daadkrachtiger. Wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt is de 40 TFSI ook in absolute zin snel en worden (veel) grotere auto's zelfs onbedoeld zoekgereden.

De versnellingsbakverhoudingen en de manier waarop de motor kracht opbouwt zijn perfect op elkaar afgestemd, waardoor de 40 TFSI rust biedt op de lange afstand en een mild explosief karakter biedt indien gewenst. Helaas is het verbruik dit keer beduidend minder rooskleurig: een testrit op dezelfde route als met de 30 TFSI kostte met de 40 TFSI 7.5 liter per 100 km en dat is, ook met de uitstekende prestaties, echt te veel. Bovendien: het hoge verbruik beperkt de actieradius tot minder dan 400 km, zodat een moderne elektrische auto verder komt op een volle "tank".

De grotere motor brengt meer gewicht op de voorwielen, waardoor de balans in de auto heel anders is dan bij het basismodel. Bovendien was deze tweede testauto voorzien van een adaptief onderstel. Daarmee is het comfort in de standaardmodus beduidend beter, terwijl het weggedrag in de dynamische stand nog scherper is. Het lichtvoetige karakter is daarbij verruild voor een meer volwassen karakter, alsof dit een veel grotere auto is.

Conclusie

Is de Audi A1 niet alleen met het gevoel, maar ook met het verstand te verantwoorden? In zekere zin wel. Er is geen twijfel mogelijk dat de A1 duurder is dan andere compacte auto's, maar een testrit leert dat duidelijk merkbaar is waarom. En het geld zit zeker niet alleen in de goede naam! De Audi A1 gaat op alle punten net even verder dan een doorsnee auto. Dat begint met de zitpositie, de uitrusting en de afwerking. De echte kracht zit in de daadkracht van de motor, de brandstofbesparende technieken ("30 TFSI", niet "40 TFSI") en het veiligheidsniveau. Het enige punt waarop de A1 slechts een gemiddelde scoort is de geluidsisolatie. Daarbij kent de auto kleine schoonheidsfoutjes in de zin van ruiten van de achterportieren die niet geheel openen, reflecties op het dashboard en een achterruit die snel vies wordt.

De 40 TFSI is kostbaar in aanschaf en gebruik. De 30 TFSI is minder sterk, maar voelt dankzij het levendige gebruik minstens zo vlot en is daarmee de verstandigere keuze. Daarbij zullen velen het geluid van het standaard audiosysteem verkiezen boven de meer fragiele klanken van het B&O systeem. Kortom: de verschillen zitten in de details en dat is niet merkbaar bij een blokje proefrijden rondom het pand van de dealer. Vraag daarom om een lange proefrit en geniet ervan!