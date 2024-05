Alfa Romeo introduceert Quadrifoglio Super Sport

Van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio Super Sport komen wereldwijd slechts 450 exemplaren beschikbaar, waarvan 275 als Giulia en 175 als Stelvio. Op dit moment is nog niet bekend of er ook een aantal naar Nederland komt.

De 2,9-liter V6-motor levert een vermogen van 382 kW (520 pk) en wordt gecombineerd met een mechanisch sperdifferentieel met een vergelijkbare afstemming als bij de Giulia GTA. Door het optimaliseren van de koppeloverdracht en het verhogen van de stabiliteit, wendbaarheid en bochtsnelheid draagt deze technische oplossing in bij aan het rijgedrag van de Quadrifoglio Super Sport. Dat geldt ook voor het relatief lage gewicht dankzij het gebruik van lichtgewicht materialen, zoals aluminium voor de motor en koolstofvezel voor de transmissie-as, motorkap, spoilers en zijskirts. Bij de Giulia wordt de aerodynamica geoptimaliseerd door de actieve koolstofvezel frontsplitter die de luchtstroom onder de auto regelt om de stabiliteit te verbeteren.

Unieke en exclusieve details

Ter gelegenheid van de speciale Quadrifoglio Super Sport heeft het Alfa Romeo Centro Stile gewerkt aan een herinterpretatie van het Quadrifoglio-logo. Voor het eerst in de ruim 100-jarige geschiedenis van het logo ligt het groene klavertje vier op een zwarte achtergrond in plaats van een witte, wat het wapen meer durf en stevigheid geeft.

De Giulia en Stelvio Quadrifoglio Super Sport worden ook gekenmerkt door het veelvuldige gebruik van koolstofvezel, de gepolijste lichtmetalen wielen in 19-inch (Giulia) of 21-inch (Stelvio) en nieuwe zwarte remklauwen. Beide gelimiteerde modellen zijn beschikbaar in de carrosseriekleuren (drielaags) Rosso Etna, (metallic) Nero Vulcano en Bianco Alfa (alleen Giulia).

In het interieur debuteert de speciale afwerking in rood 3D-koolstofvezel, te zien op het dashboard, de middentunnel en de deurpanelen. De hoofdsteunen van de voorstoelen zijn versierd met het 'Super Sport'-logo in rood stiksel en het productienummer van het gelimiteerde model in zwart. Het stuurwiel is bekleed in leder en Alcantara met zwart stikwerk en accenten van koolstofvezel.

In de Quadrifoglio Super Sport wordt, naast de drie instellingen die beschikbaar zijn in het Alfa Romeo-gamma (Evolved, Relax en Heritage) ook de exclusieve 'Race'-configuratie aangeboden. In deze modus wordt alle essentiële informatie samengebracht op het centrale beeldscherm: de toerenteller, snelheidsmeter en schakelindicator voor bestuurders die handmatig willen schakelen. De lay-out kan worden aangepast door aanvullende informatie in de zijbalken te plaatsen, inclusief momentopnamen van de prestaties.

6C 1500 Super Sport in de Mille Miglia

In 1928 nam Alfa Romeo met zes auto's deel aan de tweede editie van de Mille Miglia, beter bekend als de 'mooiste race ter wereld'. Een van de modellen, een Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport met de initialen MMS ('Mille Miglia Speciale'), werd bestuurd door het duo Giuseppe Campari en Giulio Ramponi. In het eerste deel van de race lieten zij de dreiging van de drie Bugatti's achter zich. Bij de controlepost in Rome namen Campari en Ramponi de leiding die zij niet meer uit handen gaven en daarmee de overwinning van Alfa Romeo in de Mille Miglia veiligstelden. Na de marathon van 1.621 kilometer bereikten 40 van de 82 starters de finish. Voor Alfa Romeo was het de eerste in een reeks van elf overwinningen in de Mille Miglia, een record dat ongeëvenaard zou blijven.