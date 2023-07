Alfa Romeo Quadrifoglio aangepast voor modeljaar 2023

De unieke 2.9 V6-motor van de Quadrifoglio-versies is opgewaardeerd van 510 naar 520 pk en is vanaf nu standaard gekoppeld aan een mechanisch sperdifferentieel. Dat optimaliseert de verdeling van de aandrijfkrachten en resulteert volgens de fabrikant in meer grip, stabiliteit, wendbaarheid en snelheid in bochten.

Het gebruik van ultralichte materialen zoals koolstofvezel voor de aandrijfas, dak en motorkap (Giulia) draagt ook bij aan het realiseren van de rijdynamiek. De Giulia Quadrifoglio is de eerste sedan van Alfa Romeo die gebruik maakt van een actieve front splitter. Die regelt de luchtstroom onder de auto voor meer downforce, waarmee de stabiliteit en prestaties toenemen. Het speciale Q-uitlaatsysteem zorgt voor een onmiskenbaar geluid. Optioneel zijn de Quadrifoglio-versies verkrijgbaar met een Akrapovic-uitlaatsysteem.

De nieuwe 3+3-koplampen vormen een karakteristiek kenmerk. Ze zijn bij de Quadrifoglio-versies voorzien van nieuwe adaptieve Full-LED Matrix-verlichting die adaptief grootlicht met anti-verblindingstechnologie biedt. Dankzij 15 LED's in iedere module dragen deze koplampen bij aan de veiligheid en zijn ze minder vermoeiend voor de ogen dankzij verlichting die zo helder is als daglicht. Verder zijn de koplampen voorzien van een dynamische richtingaanwijzer. Een welkomst- én tot ziensfunctie komt in actie telkens als de bestuurder de auto sluit of opent.

Gepolijste 5-gaats sportvelgen, 19-inch voor de Giulia en 21-inch voor de Stelvio, zorgen samen met Q-remmen voor een unieke uitstraling. Optioneel verkrijgbaar voor zowel de Giulia Quadrifoglio als de Stelvio Quadrifoglio zijn keramische remschijven met rode remklauwen, die 17 kg lichter zijn dan de standaard remschijven.

Andere sportieve accenten sieren de voor- en achterbumper, wielkasten en zijskirts, die specifiek zijn voor de Quadrifoglio-versies. Op de voorschermen prijkt uiteraard het iconische Q-embleem en voor beide modellen is te kiezen uit zes kleurstellingen: Rosso Alfa, Nero Vulcano, Grigio Vesuvio, Blu Misano, Rosso Etna en Verde Montreal.

Interieur

Hetzelfde sportieve gevoel gaat verder in de interieurs dankzij een combinatie van zwart leer en zwarte stiksels op de stoelen en dashboard. Het stuurwiel is bekleed met leer en Alcantara met zwarte stiksels en inzetstukken van koolstofvezel. Nieuw voor beide modellen is de 3D-afwerking met carbon van het dashboard, de middenconsole en de deurpanelen. Optioneel is te kiezen voor met zwart leer en Alcantara beklede Sparco-stoelen, afgewerkt met contrasterende wit/groene stiksels.

Het nieuwe instrumentenpaneel heeft een "telescopisch" ontwerp en een volledig digitaal 12,3-inch TFT-scherm waarop alle voertuiginformatie weergegeven wordt. Naast de keuze uit drie layouts voor het instrumentarium, die iedere Alfa Romeo heeft (Evolved, Relax and Heritage), maakt een exclusieve Race-weergave zijn debuut op de Quadrifoglio-versies van de Giulia en Stelvio. De Race-layout bundelt alle fundamentele informatie voor de sportieve rijder op het centrale deel van het instrumentarium: de toerenteller, snelheidsmeter en een schakelindicator voor handmatig schakelen.

De layout is individueel aan te passen door aanvullende informatie, waaronder prestatiegegevens, naast het centrale projectiedeel te plaatsen. Verder zijn bij iedere layout diverse widgets te kiezen, waaronder de navigatie, media, kompas en bandenspanningsweergave.

Veiligheid

Iedere Giulia en Stelvio Quadrifoglio is uitgerust met de nodige veiligheidssystemen. Standaard op beide modellen zijn onder meer actieve cruise control, achteruitrijcamera, verkeersbordherkenning met snelheidsbepaling, dodehoekbewaking, Lane keeping Assist, Lane Departure Warning, Driver Attention Warning en automatisch grootlicht zonder andere verkeersdeelnemers te verblinden. Verder is level 2 autonoom rijden mogelijk.

Prijzen voor de Giulia Quadrifoglio modeljaar 2023 beginnen bij € 138.500,-. De Stelvio Quadrifoglio is er vanaf € 166.000,-.