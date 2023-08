Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo kondigt 33 Stradale aan

30 augustus 2023 - Alfa Romeo kondigt de wedergeboorte van de 33 Stradale aan. Het nieuwe model is een manifest van de vele mogelijkheden van het Italiaanse merk op het gebied van design en rijbeleving, nu én in de toekomst. De nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale wordt volgens een ambachtelijk proces met de hand gebouwd in een gelimiteerde oplage van 33 exemplaren.