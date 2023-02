Alfa Romeo prijst Giulia en Stelvio voor modeljaar 2023

De Alfa Romeo Giulia met benzinemotor is standaard voorzien van een 206 kW (280 pk) sterke 2.0 viercilinder, heeft all wheel drive en isuitgerust met een automatische 8-traps ZF-transmissie. Hij is leverbaar in de uitvoeringen Sprint, Ti, Veloce en de sportieve én gelimiteerde Competizione. De Alfa Romeo Giulia benzineversie is er vanaf € 65.000.

Diesel rijden kan vanaf € 66.500 met de all wheel drive 2.2 JTDm-motor die goed is voor een vermogen van 154 kW (210 pk) in de uitvoeringen Ti en Veloce. Net als de benzineversies zijn ook de diesels standaard uitgerust met een automatische 8-traps ZF-transmissie.

Het aanbod van motoren en uitvoeringen van de vernieuwde Alfa Romeo Stelvio is identiek aan die van de Giulia. De prijzen van de 206 kW (280 pk) sterke benzineversie beginnen bij € 79.300. De 154 kW (210 pk) sterke dieselversie is er vanaf € 76.150.