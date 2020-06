Alfa Romeo bestaat 110 jaar

24 juni 2020 | Alfa Romeo viert zijn 110-jarig jubileum. De deuren van het historische museum in Arese zijn daarom opnieuw geopend met inahctneming van alle huidige gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het merk nodigt fans van over de hele wereld uit om nieuwe delen van het museum te zien, te genieten van exclusieve videocontent en online deel te nemen aan de festiviteiten.

Het Alfa Romeo Museum, gelegen aan de rand van Milaan in Arese, is een echt merkcentrum met meer dan 200 historische voertuigen. Het is dé locatie is om het 110-jarig jubileum van het merk te vieren. Als een speciaal geschenk voor alle "Alfisti" -fans over de hele wereld, opent Alfa Romeo nu de voorheen particuliere opslagruimten van het museum voor het publiek en nodigt bezoekers uit om te genieten van nog eens 150 auto's, trofeeën, kunstwerken en motoren voor weg, lucht en marine mobiliteit. De collectie is onderverdeeld in 18 themagebieden, variërend van de vroegste auto's van het merk, zoals de 20/30 ES, tot Formula-racers, met onder meer Formula 1- en Formula Indy-modellen.

Andere hoogtepunten van de collectie zijn:

Conceptauto's, zoals de Caimano en Protéo

Prototypes, zoals de Scrabble en Sprint 6C

Historisch sportmodel RL's, Vittorio Jano's 6C's en recentere race- en straatauto's

en... de collectie opmerkelijke aandrijflijnen, waaronder de 4C 1500 uit de jaren dertig en de Formula 1 Turbo 415T's.

Als onderdeel van de viering is de nieuwe 'Alfa Romeo in Uniform'-sectie gewijd aan de auto's van de Carabinieri als eerbetoon aan de historische relatie tussen Alfa Romeo en de politie, die al lang de hulp inroept van de Biscione's meest significante modellen. Dit gedeelte heeft onder meer een dynamische lay-out en zes geselecteerde Alfa Romeo-modellen die 60 jaar van een historische relatie met de Carabinieri vertegenwoordigen. Op de muren zijn de grafische afbeeldingen felgekleurd: het rood, het symbool van Alfa Romeo en het blauw van de noodsirene lichten, benadrukken de historische beelden van auto's, personages en gebeurtenissen die de relatie tussen de Carabinieri en Alfa Romeo kenmerkten. Van de 1900 "Matta" die de Carabinieri a Mille Miglia won, tot de Giulia, de meest iconische van de "Gazzella" -modellen. Helemaal naar de 75, met een gepantserde auto tentoongesteld, de Alfetta Alfa 90 en een zeldzame Giulia Giardinetta. Het nieuwe gedeelte 'Alfa in uniform' van het museum roept de auto's, de versieringen en de tijdperken op die de geschiedenis van Italië hebben gemarkeerd. Het is ontworpen door de architect Benedetto Camerana, die eerder eind 2013 de herontwikkeling en vernieuwing van het hele museum bedacht.

De nieuwe, gelimiteerde Giulia is ontworpen ter ere van het 110-jarig jubileum van het merk, en maakt zijn eerste publieke debuut in Arese. Vanuit technisch oogpunt en qua concept is de nieuwe Giulia GTA geïnspireerd op de Giulia GTA uit 1965. Ontwikkeld door Alfa Romeo's race-tak Autodelta, was de 1965 "Gran Turismo Alleggerita" (GTA) gebaseerd op de Giulia Sprint GT die wereldwijd sportieve successen boekten.

De nieuwe Giulia GTA is gebaseerd op de Giulia Quadrifoglio en is uitgerust met een krachtigere versie van de 2.9 V-6 bi-turbomotor met 540 pk. Door het uitgebreide gebruik van ultralichte materialen profiteert het van een gewichtsvermindering van 100 kg, waardoor een gewicht / vermogensverhouding van 2,82 kg/pk wordt bereikt. Daarnaast zijn er specifieke technische oplossingen ontwikkeld voor andere aspecten, namelijk aerodynamica, uitlijning en handling.

Het merk biedt een virtuele rondleiding door het museum door middel van een reeks video's die zijn gemaakt om deze opmerkelijke gebeurtenis te herdenken. De videoserie, getiteld "A Tour of 110 Years", omvat:

Een inleiding met een panoramisch uitzicht over het museum

Het concept "Tijdlijn", dat de industriële continuïteit van het merk beschrijft

Het gedeelte "Beauty", een combinatie van stijl, design en levensstijl.

De sectie "Speed", een samenvatting van de technologie, de competitiegeest en het rijplezier.

Een exclusief overzicht van de opslagruime, met een verzameling voertuigen en artefacten die voordien niet door het publiek werden gezien.

Een overzicht van het archief met foto's, video's, technische tekeningen, schetsen en productieregisters.

Alfa Romeo nodigt alle fans, van doorgewinterde "Alfisti" -fans tot casual enthousiastelingen, uit om deel te nemen aan de festiviteiten in het museum via de officiële socialemediakanalen van het merk. Voor mensen die het museum in Arese persoonlijk kunnen bezoeken, heeft Alfa Romeo clubs, bezoekers en enthousiastelingen georganiseerd en andere fans gevraagd om deel te nemen aan verschillende activiteiten, waaronder parades op het eigen circuit van het museum. Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de huidige richtlijnen voor ontsmetting en veiligheid.

Alfa Romeo was de fabrikant die de allereerste Grand Prix-race en de eerste editie van het Formule 1-kampioenschap in 1950 won, met Nino Farina aan boord van een Alfa Romeo Gran Premio Tipo 158 "Alfetta." Die overwinning werd in 1951 herhaald door Juan Manuel Fangio in de Alfetta 159. Het streven om de ultieme autosportprijs te behalen gaat door. Vandaag ontvangt lafa Romeo speciale felicitaties van Alfa Romeo Racing ORLEN F1-coureurs; wereldkampioen Kimi Räikkönen en aanstormend Italiaans talent Antonio Giovinazzi.

Het Zwitserse luxehorloge-bedrijf Eberhard & Co. versterkt zijn band met Alfa Romeo met de introductie van een nieuwe limited-edition chronograaf als eerbetoon aan het 110-jarig jubileum. Het unieke chronograaf uurwerk is ontworpen conform alle technische en stilistische precisie waarom Eberhard & Cobekend staat, met dezelfde sportieve en glamoureuze aantrekkingskracht als de modellen van Alfa Romeo.

De bijdrage van de Italiaanse fietsfabrikant Compagnia Ducale is de Alfa Romeo 110th Anniversary e-MTB. Een elektrische mountainbike die kracht en sportiviteit combineert met het comfort van geassisteerd trappen. Het atletische gevoel wordt weerspiegeld in de technische specificaties - een krachtige maar stille batterij van 500 watt, volledig geïntegreerd in het frame - en in de opvallende kleurstelling die samen met de Alfa Romeo Centro Stile is gecreëerd.

AUDES Group is de officiële licentiehouder van Alfa Romeo-kleding en komt met een collectie om de 110e verjaardag van het merk te vieren. AUDES Group - de officiële kledinglicentiehouder - ontwerpt, produceert en distribueert haar collectie van het merk Alfa Romeo wereldwijd.

