Alfa Romeo Giulia en Stelvio als Quadrifoglio

Op 15 april 2023 is het 100 jaar geleden dat het Quadrifoglio-logo debuteerde op de raceversie van de Alfa Romeo RL tijdens de veertiende editie van de Targa Florio in 1923. Sindsdien staat de afbeelding van een klavertje vier symbool voor technische prestaties bij race- en productieauto's. De "Quadrifoglio 100th Anniversario"-versies van de Giulia en de Stelvio hebben een speciale jubileumbadge en exclusieve, sportieve componenten. De technologie omvat adaptieve full-LED matrix koplampen en het nieuwe volledig digitale instrumentenpaneel dat is vormgegeven met historische designkenmerken. Daarnaast levert de 2.9 V6 krachtbron in deze speciale versies 520 pk vermogen. Een potentieel dat mede dankzij een mechanisch sperdifferentieel voor extra rijdynamiek zorgt.

Ter ere van het honderdjarig bestaan heeft Centro Stile Alfa Romeo een jubileumversie van het logo ontworpen dat ook prijkt op deze speciale uitvoeringen van de Stelvio en Giulia. De klassieke kenmerken van het logo zijn verfraaid met moderne accenten en kleuren die herinneren aan die van historische raceauto's waarmee Alfa Romeo overwinningen heeft geboekt.

De '3+3'-koplampen zijn bij de jubileumversies voorzien van nieuwe adaptieve Full-LED Matrix-verlichting die adaptief grootlicht met anti-verblindingstechnologie biedt. Ze verbruiken minder energie, dragen bij aan veiligheid en ze zijn minder vermoeiend voor de ogen. Gepolijste 5-gaats sportvelgen, 19-inch voor de Giulia en 21-inch voor de Stelvio, zorgen samen met goudkleurige remklauwen voor een unieke uitstraling. Dezelfde kleur onderscheidt het embleem ter ere van 100 jaar Quadrifoglio, dat gepositioneerd is op de spatborden van beide auto's. Andere sportieve accenten zijn de in carbon uitgevoerde grille en spiegelkappen. Voor beide modellen is te kiezen uit drie kleurstellingen: Rosso Etna, Verde Montreal en Nero Vulcano.

Hetzelfde gevoel is terug te vinden in de interieurs, waar een exclusieve combinatie van zwart leer en Alcantara wordt versterkt door exclusieve goudkleurige stiksels en een 3D-afwerking met carbon op het instrumentenpaneel, de middentunnel en de deurpanelen. Op het dashboard zit een speciaal stiksel van het getal '100' naast een goudkleurig Quadrifoglio-logo. Het stuurwiel is bekleed met leer en Alcantara met zwarte stiksels en inzetstukken van koolstofvezel.