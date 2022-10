Alfa Romeo Giulia en Stelvio aangepast voor modeljaar 2023

De centrale grille vormt samen met de onderste roosters van de luchtinlaten een herinterpretatie van de kenmerkende Trilobo-grille van Alfa Romeo. Ook de koplampen zijn belangrijke nieuwe componenten in het front. Alfa Romeo voorziet beide modellen, net als de Tonale, nu ook van drieledige Full-LED Adaptive Matrix-koplampen. Die zorgen niet alleen voor een sterke familiegelijkenis, ze herinneren tegelijk ook aan de Alfa Romeo SZ Zagato en de conceptauto Alfa Romeo Proteo, waarop Alfa Romeo dergelijke koplampen introduceerde.

De drie modules zorgen niet alleen voor verlichting die zo helder is als daglicht, maar vormen ook een dynamische richtingaanwijzer. Ze bevatten twee technologieën: Adaptive Front Lighting System, dat het dimlicht voortdurend aanpast aan de rijsnelheid en de omstandigheden, en Glare-Free High Beam Segmented Technology, dat bij slechte lichtomstandigheden automatisch voor- en tegenliggers detecteert en verblinding van de bestuurders van andere auto's voorkomt. De welkom- en tot ziensfunctie ten slotte komt in actie telkens als de bestuurder de auto sluit of opent.

De indeling van de LED-achterlichtunits is ook nieuw en accentueert op beide modellen het karakter. De achterlichten van de Stelvio zijn voortaan van transparant glas, die van de Giulia van rookglas met glanzend zwarte afwerking.

Digitaal instrumentenpaneel

De belangrijkste vernieuwing is het instrumentenpaneel met het historische telescopische ontwerp. Het omvat een nieuw, volledig digitaal 12,3-inch TFT-scherm dat toegang biedt tot alle voertuiginformatie en de parameters voor de technologie voor autonoom rijden.

Bovendien kan de bestuurder het cluster op drie manieren configureren: Evolved, Relax en Heritage. 'Evolved' vertegenwoordigt de toekomst van Alfa Romeo-design en gebruikt het centrale deel van het scherm, terwijl het linker- en rechterdeel ongewijzigd blijven. 'Relax' focust op comfort en geeft geen gedetailleerde voertuiginformatie weer. 'Heritage' is geïnspireerd op de Alfa Romeo-modellen uit de jaren zestig en zeventig, met opvallende details zoals de omgekeerde cijfers aan het einde van het bereik van de snelheidsmeter.

NFT-technologie en Alfa Connect Services

Via het infotainmentsysteem heeft de bestuurder toegang tot informatie, bediening van de functies én Alfa Connect Services; een scala aan veiligheids- en comfortdiensten die 'Over the Air' kunnen worden geüpdate. De functie My Remote bijvoorbeeld omvat diverse diensten, zoals de mogelijkheid om op afstand onder meer de portieren te ver- en ontgrendelen en de verlichting te bedienen via de smartphone en smartwatch.

NFT-technologie (Non-Fungible-Token) is beschikbaar voor de nieuwe Giulia en Stelvio. Alfa Romeo introduceerde NFT op de Tonale en dat is voortaan voor het hele modellengamma beschikbaar. De technologie is gebaseerd op het concept van de zogenoemde blockchain-card, een gecodeerd en niet-aanpasbaar digitaal register dat de belangrijkste informatie van de auto vastlegt. Op basis van de selectie van de klant genereert de NFT een certificaat waarin gegevens over het gebruik en onderhoud van de auto zijn vastgelegd. Dit certificaat is te gebruiken om de toestand van de auto te onderbouwen en daarmee de restwaarde te ondersteunen. Het NFT-certificaat geeft de eigenaar/verkoper geloofwaardigheid en biedt de koper zekerheid bij de aankoop van de gebruikte auto.

Uitvoeringen

Met de vernieuwde Giulia en Stelvio volgt Alfa Romeo dezelfde structuur als voor de Tonale. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar: de Super en de Ti. De Super is te voorzien van het Sprint Pack. De Ti-uitvoering is te voorzien van het Veloce Pack voor sportiviteit en prestatievermogen. De benamingen Super, Sprint, Ti en Veloce zijn roemrijke namen uit de historie van Alfa Romeo. De Giulia en Stelvio zijn standaard voorzien van de 206 kW (280 pk) benzinemotor met Q4-vierwielaandrijving.

Speciale Competizione

Ter ere van de introductie van de vernieuwde Giulia en Stelvio introduceert Alfa Romeo de Competizione-uitvoering. Dit is de topuitvoering van beide modellen en is voorzien van het Veloce Pack en onderscheidt zich door de matte carrosseriekleur 'light gray' en de rode remklauwen. De uitstraling van de nieuwe Stelvio wordt geaccentueerd door lichtmetalen 21-inchwielen. Verder is deze uitvoering van de Giulia en Stelvio voorzien van een Harman/Kardon-audiosysteem en een dashboard en stoelen die zijn bekleed met leder en rode stiksels. Ten slotte omvat deze uitvoering privacy glass en Competizione-badges op de flanken en zijn ze geborduurd op de voorste hoofdsteunen.