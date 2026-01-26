XPeng sluit zich aan bij Bovag

Het BOVAG-lidmaatschap van een automerk biedt consumenten diverse voordelen. Zo staat BOVAG garant voor duidelijke voorwaarden, standaard service en betrouwbare garanties. Klanten van XPENG profiteren hier nu dus ook van. Daarnaast betekent het BOVAG-lidmaatschap dat XPENG voldoet aan strenge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.

Voor XPENG is de aansluiting bij BOVAG een logische stap. Het merk wil naar eigen zeggen niet alleen vooroplopen in technologische innovatie en elektrische mobiliteit, maar ook in vertrouwen en service richting de Nederlandse consument.

Met het BOVAG-lidmaatschap verstevigt XPENG zijn positie op de Nederlandse markt en zet het een belangrijke stap in het verder professionaliseren en verduurzamen van mobiliteit in Nederland.