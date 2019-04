Volvo's waarschuwen elkaar voor gevaar

15 april 2019 | Volvo Cars zet een volgende stap in zijn streven naar maximale verkeersveiligheid. Dankzij digitale technologie kunnen modellen van Volvo door middel van een cloud-netwerk met elkaar communiceren om zo bestuurders te waarschuwen voor bijvoorbeeld slipgevaar of andere risico's. Het gaat om de veiligheidssystemen Hazard Light Alert en Slippery Road Alert, die in 2016 geïntroduceerd zijn op de Volvo 90-serie in Zweden en Noorwegen. De technologie komt nu ook beschikbaar voor Volvo-bestuurders in heel Europa. De twee systemen zijn vanaf modeljaar 2020 onderdeel van de standaarduitrusting van elke nieuwe Volvo. De twee systemen zijn ook leverbaar voor bestaande Volvo-modellen gebaseerd op de Scalable Product Architecture (SPA) en Compact Modular Architecture (CMA) vanaf modeljaar 2016 of nieuwer.

Veiligheidsonderzoek door Volvo toont aan dat het aanpassen van de snelheid aan de actuele verkeerssituatie het risico op ongelukken drastisch kan verminderen. Deze connected veiligheidssystemen van Volvo dragen bij aan een beter rijgedrag en een betere verkeersveiligheid door bestuurders tijdig te attenderen op gevaar zodat ze daarop kunnen anticiperen.

Met de uitrol van deze functies in heel Europa nodigt Volvo de auto-industrie uit om ook geanonimiseerde gegevens met betrekking tot verkeersveiligheid tussen automerken te delen met het oog op betere verkeersveiligheid. Het delen van deze real time data kan de algehele verkeersveiligheid sterk verbeteren. Hoe meer auto's verbonden zijn, des te groter de invloed van deze technologie wordt. Sinds 2018 hebben Volvo Cars en Volvo Trucks data gedeeld in Zweden en Noorwegen om bestuurders te waarschuwen op nabije gevaren.

De systemen van Volvo zijn momenteel de eerste in hun soort in de industrie. Zodra bij een Volvo met deze systemen de alarmlichten inschakelen, stuurt Hazard Light Alert een signaal naar alle nabije Volvo-modellen die met de cloud-dienst zijn verbonden. De bestuurders van deze Volvo's krijgen zo tijdig een waarschuwing zodat een potentieel ongeluk kan worden voorkomen. Dit is met name handig in blinde bochten of in heuvelachtig landschap waarbij het weggedeelte achter de heuvel onzichtbaar is.

Slippery Road Alert deelt informatie over mogelijk glad wegdek. Het systeem gebruikt data van rijassistentiesystemen om slipgevaar te signaleren. Als er sprake is van een glad weggedeelte wordt achteropkomend verkeer tijdig gewaarschuwd.

In maart 2019 kondigde Volvo al aan dat de aandacht de komende tijd in belangrijke mate gericht zal zijn op het verbeteren van het rijgedrag en veiliger rijden. Vanaf modeljaar 2021 (productiestart tweede kwartaal 2020) wordt de topsnelheid van alle modellen beperkt tot 180 km/u. Ook worden vanaf begin 2020 speciale camera's en sensoren in de auto geïnstalleerd waarmee de veiligheidssystemen de bestuurder in de gaten houden, zodat ze kunnen ingrijpen als hij onder invloed is of is afgeleid en niet reageert op waarschuwingssignalen ter voorkoming van een ernstig ongeluk. Het veiligheidssysteem kan de snelheid van de auto verlagen, een verzoek om hulp aan Volvo on Call versturen en uiteindelijk de auto tot stilstand brengen en parkeren.

Tot slot heeft Volvo aangekondigd dat het zijn kennis over veiligheid beschikbaar stelt in een digitale databank. Volvo hoopt dat ook andere autofabrikanten deze kennis zullen gebruiken, met als doel een veiliger verkeer voor alle weggebruikers.