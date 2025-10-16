Volvo bouwt 4 miljoenste SPA-auto

SPA is het resultaat van een door Zweden geleid R&D-project, intern ontworpen en ontwikkeld. Sinds de introductie vormt het de basis voor zes verschillende modellen, die worden geproduceerd op drie continenten en in vier landen: België, Zweden, China en de Verenigde Staten.

Het vier miljoenste exemplaar, een Volvo XC90, rolde onlangs van de productielijn in Volvo's fabriek in Torslanda, Zweden. Terwijl Volvo Cars deze mijlpaal viert, benadrukt Volvo ook de vele voordelen die de flexibiliteit van het SPA platform klanten over de hele wereld heeft opgeleverd.

SPA introduceerde verschillende primeurs op het gebied van veiligheid, waardoor de XC90 en latere modellen tot de veiligste auto's behoren. De lijst omvat onder meer het run-off road protection-pakket en de automatische remfunctie op kruispunten. Een ander voorbeeld is de veiligheidskooi, die verder is verbeterd dankzij een frequenter gebruik van hoogwaardig boorstaal. Veel van deze functies worden steeds verbeterd, zodat klanten er nu en in de toekomst van kunnen profiteren.

Bovendien gaf het platform het ontwerpteam meer creatieve vrijheid, wat resulteerde in de inmiddels kenmerkende 'Thor's Hammer'- koplampen. Het team introduceerde ook de 'Twin Engine', een combinatie van benzine- en elektrische aandrijving die nog steeds wordt gebruikt in de plug-in hybride modellen van Volvo.

In de toekomst zullen de belangrijkste inzichten uit SPA worden doorgevoerd in de SPA2- en aankomende SPA3-platforms, die de Volvo's van morgen blijven vormgeven en aandrijven.