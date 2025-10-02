Volvo levert miljoenste plug-inhybride

PHEV's waren in de eerste helft van 2025 goed voor 23% van de wereldwijde verkoop van Volvo. De verkoop van PHEV's groeide van bijna 46.000 eenheden in 2019 tot meer dan 177.000 eenheden in 2024, ondersteund door een sterke vraag naar de XC60 en XC90 PHEV in alle drie de belangrijkste verkoopregio's.

De Volvo XC60 was in 2024 de best verkochte PHEV in Europa en was de afgelopen drie jaar wereldwijd marktleider in het premium PHEV-segment. Ook in 2025 blijft het een segmentleider. Zowel de XC60 als de XC90 zijn vorig jaar vernieuwd, waardoor hun slagkracht in belangrijke markten zoals Zweden, de VS en China is versterkt.

Dankzij de grote vraag naar zijn PHEV's heeft Volvo het hoogste aandeel PHEV-verkopen in zijn totale verkoop van alle traditionele premium autofabrikanten. Het bedrijf blijft ook nieuwe PHEV's op de markt brengen, zoals blijkt uit de onlangs gelanceerde Volvo XC70, Volvo's eerste plug-in hybride met een elektrisch bereik van meer dan 200 kilometer volgens de CLTC-testcyclus.

Uit interne gegevens van Volvo Cars blijkt dat hun PHEV's vaak worden gebruikt alsof ze volledig elektrisch zijn, vooral in stedelijke gebieden. Gemiddeld gebruiken bestuurders van Volvo PHEV's hun auto ongeveer de helft van de totale rijtijd zonder verbrandingsmotor.

Volvo is al meer dan tien jaar een fabrikant van plug-in hybrides. Het lanceerde zijn eerste PHEV in 2012, toen het begon met de verkoop van een diesel PHEV-variant van de V60 estate. Gedurende een aantal jaren daarna was het de enige wereldwijde autofabrikant die een PHEV-versie van elk model in zijn assortiment aanbood. Momenteel biedt het PHEV-varianten aan voor vijf verschillende modellen, die een aanvulling vormen op een assortiment van zes volledig elektrische modellen.