Volvo biedt gratis thuisladen

Vanaf februari 2026 profiteren nieuwe kopers van volledig elektrische Volvo's in Zweden een jaar lang van kosteloos fossielvrij thuisladen, waarmee ze tot 25.000 km per jaar kosteloos volledig elektrisch kunnen rijden. Het aanbod geldt per direct voor particuliere klanten, of ze hun auto nu kopen of leasen.

Slim opladen ondersteunt het energiesysteem actief door het opladen te verschuiven naar momenten waarop de kosten lager zijn en de CO2-uitstoot doorgaans lager is. De app houdt het energieverbruik van de auto bij en stelt eigenaren in staat om de laadstatus van de batterij van de auto te controleren. De elektriciteitskosten voor het opladen van hun auto worden berekend en in mindering gebracht op hun maandelijkse Vattenfall-factuur.

Van Zweden naar de rest van de wereld

De verkregen inzichten uit de eerste fase in Zweden zullen de basis vormen voor een bredere wereldwijde uitrol, waarbij Volvo partnerships zal aangaan met andere leveranciers van duurzame energie. Het plan is om het initiatief uit te breiden en verder te implementeren in Europa en daarbuiten.

Wanneer vehicle-to-everything (V2X) in 2026 beschikbaar komt, zal Volvo het programma uitbreiden met een speciale aanbieding voor auto's met bi-directionele functionaliteit, zoals in de EX90. Klanten kunnen dan hun autobatterij gebruiken als extra energievoorziening, bijvoorbeeld om hun huis van stroom te voorzien of energie terug te verkopen aan het elektriciteitsnet.