Volvo ziet toekomst in mixed reality

29 mei 2019 | Volvo en Varjo hebben 's werelds allereerste mixed reality-toepassing voor auto's ontwikkeld. Het Zweedse automerk en Finse techbedrijf maken gebruik van een speciale mixed reality-headset, waarmee een virtuele wereld wordt gecreƫerd die net zo scherp is als het menselijk oog.

De samenwerking tussen de twee bedrijven wordt verder versterkt door het besluit van Volvo Cars Tech Fund om te investeren in Varjo. Dit investeringsfonds steunt wereldwijd tech start-ups met grote potentie. Daarnaast richt het zich op strategische technologietrends die de auto-industrie vernieuwen, zoals kunstmatige intelligentie, elektrificatie, autonoom rijden en digitale mobiliteitsdiensten.

Volvo Cars en Varjo maken het mogelijk met een mixed reality-headset te rijden. Deze techniek zorgt ervoor dat de volledige omgeving van de auto, inclusief alles wat er zich in die omgeving bevindt, volledig waarheidsgetrouw in kaart wordt gebracht.

De nieuwe Varjo XR-1 headset geeft de bestuurder een beeld van de 'echte wereld' door op een geloofwaardige manier digitale elementen toe te voegen. Deze digitale elementen kunnen behalve met elkaar ook met hun omgeving interacteren. Bovendien zijn ze van een dermate hoge kwaliteit dat ze vrijwel niet meer van echt te onderscheiden zijn. De grens tussen werkelijkheid en virtueel vervaagt: mixed reality.

De Varjo XR-1 headset maakt gebruik van high-definition camera's om continu de omgeving te scannen waarin de auto zich bevindt en op die manier mixed reality mogelijk te maken. Dit stelt ontwerpers en technici van Volvo in de gelegenheid toekomstige auto's in een simulatieomgeving te 'besturen' en te testen, nog vele jaren voordat ze daadwerkelijk door de consument in gebruik worden genomen. Deze toepassing van nieuwe technieken in een virtuele omgeving draagt bij aan Volvo Cars' constante focus op veiligheid.

De XR-1 stelt ingenieurs van Volvo Cars in staat voorzieningen op het gebied van actieve veiligheid ook veel eenvoudiger te ontwikkelen en te evalueren. Veiligheidsexperts kunnen door het dragen van de XR-1 headset echte auto's 'besturen' in het onderzoekcentrum van Volvo in Zweden, waarbij ze actieve veiligheidssystemen kunnen testen in een virtuele omgeving.

De headset ondersteunt ook eyetracking. De XR-1 weet tot in detail waar de gebruiker precies naar kijkt en of hij wordt afgeleid. Deze manier van meten van bepaalde afleidingsniveaus stelt Volvo Cars in de gelegenheid nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen die voor nog minder afleiding bij de bestuurder zorgen.

De Varjo XR-1 headset en de toepassing van deze techniek door Volvo Cars worden gedemonstreerd op de Augmented Reality World Expo 2019 in Santa Clara, Californië. Voor de toepassing van deze technologie is patent aangevraagd.