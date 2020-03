Volvo

Volvo zet treinen in voor intern-transport

16 maart 2020 | Volvo realiseert een significante CO2-besparing door het transport zo veel mogelijk via het spoor te laten verlopen in plaats van over de weg. Met name in Europa, waar vrachtwagens een grote rol spelen bij de distributie van nieuwe voertuigen, zal de overstap van wegtransport naar het spoor een grote impact hebben. Door te kiezen voor transport via het spoor heeft Volvo de CO2-uitstoot op de route tussen de fabriek in Gent (Belgiƫ) en een speciaal gebouwd depot in Noord-Italiƫ met bijna 75% weten te reduceren. Op een andere route van Gent naar een depot in Oostenrijk daalde de uitstoot met bijna de helft sinds de overstap op spoorvervoer.

Info Deel