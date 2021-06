Volvo XC90 krijgt LiDAR sensor

24 juni 2021 | Volvo onthult de volledig elektrisch aangedreven opvolger van de XC90 in 2022. De SUV is dan standaard voorzien van moderne sensoren, inclusief LiDAR-technologie die is ontwikkeld door Luminar Technologies, en een computer die autonoom rijden mogelijk maakt en wordt aangestuurd door het NVIDIA DRIVE Orin system-on-a-chip. Volvo combineert deze hardware in een nieuw veiligheidspakket, met software van Zenseact en Luminar, voorde volgende generatie van Volvo's technologie om aanrijdingen te voorkomen. Daarmee wil Volvo het aantal (dodelijke) ongelukken reduceren.

Met het nieuwe veiligheidspakket wil Volvo het aantal ongevallen reduceren. De snelheid waarmee die vermindering doorzet, neemt naar verwachting steeds verder toe naarmate meer over-the-air software-updates hebben plaatsgevonden. De nieuwe technologieën zijn ook specifiek gericht op de situaties waarin nu het grootste deel van het zware blijvende letsel wordt veroorzaakt en de meeste mensen overlijden.

Ook als de nieuwe technologie op de markt is verschenen, gaat de ontwikkeling door en is er steeds meer mogelijk, zodat de auto de bestuurder kan verder kan ondersteunen tijdens kritieke situaties. Eerdere generaties van veiligheidstechnologie waarschuwden de bestuurder vooral voor dreigend gevaar, maar onze nieuwste generatie kan in de toekomst steeds meer ingrijpen als dat nodig is om aanrijdingen te voorkomen.

Hoewel het redden van levens en het voorkomen van letsel de eerste prioriteiten blijven, ziet Volvo ook een extra voordeel in de vorm van lagere verzekeringspremies als steeds minder Volvo's betrokken zijn bij een ongeval. Het Care Package, standaard geleverd bij elke volledig elektrische Volvo, omvat ook verzekering.

Naast de aanwezigheid van sensoren en AI-gestuurde computerondersteuning is Volvo's komende vlaggenschip ook voorzien van back-up systemen voor essentiële functies als besturing en remmen. Daarmee is de techniek, zodra mogelijk,klaar voor veilig en volledig autonoom rijden zonder toezicht. De nieuwe technologie maken de Highway Pilot-functie mogelijk. Die is door Volvo ontwikkeld in samenwerking met Zenseact, Volvo's partner voor de ontwikkeling van software voor autonoom rijden. Deze optionele functie voor autonoom rijden op de snelweg kan, zodra de veiligheid van het systeem officieel is vastgesteld, worden geactiveerd in specifieke gebieden en omstandigheden.

Eerder dit jaar maakte Volvo bekend dat het de NVIDIA-technologie gebruikt. Zowel de centrale computer als de computer voor autonoom rijden draait op NVIDIA-technologie. Daarmee worden Volvo's nog veiliger, functioneren ze persoonlijker en zijn ze duurzamer dankzij de over-the-air software-updates. Bovendien zorgt het voor de rekenkracht die nodig is voor het verwerken van optische en LiDAR-input.

