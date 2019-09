Volvo XC60 en XC90 nu als mild hybrid

24 september 2019 | Volvo gaat verder met de elektrificatie van zijn modellengamma en introduceert nieuwe mild hybrid varianten van de XC60 en XC90. Beide SUV's zijn voorzien van de nieuwe B5-aandrijflijn met benzinemotor en kennen een tot 0,7 liter per 100 km verlaagd brandstofverbruik. De mild hybrid varianten beloven daarnaast meer rijcomfort en zijn scherper geprijsd. Daarnaast is de XC60 nu ook leverbaar met T4 motor vanaf van 54.995 euro.

Volvo wil vanaf 2025 een miljoen geëlektrificeerde auto's hebben verkocht en zet daarvoor nieuwe stappen. Met de introductie van de nieuwe B5 mild hybrid aandrijflijn met benzinemotor is het motorengamma van de XC90 als eerste volledig geëlektrificeerd.

De mild hybrid versies van Volvo beschikken over een 48-volt elektrisch systeem, gecombineerd met een elektromotor (Integrated Starter Generator) en een compacte lithium-ion accu van 0,4 kWh. Het 48-volt elektrische systeem slaat tijdens het remmen energie op in de accu en levert die terug aan de elektromotor tijdens acceleraties. Die levert dan maximaal 14 pk en 40 Nm extra kracht. Zo wordt de tweeliter viercilinder benzinemotor met turbo (nu ook voorzien van cilinderuitschakeling) minder belast en is het brandstofverbruik tot 0,7 liter per 100 kilometer lager.

Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt nu 6,5 liter per 100 kilometer voor de XC60 B5, met een CO2-uitstoot vanaf 149 gram per kilometer en energielabel C. De XC90 B5 AWD noteert een gemiddeld verbruik van 7,1 liter per 100 kilometer en een uitstoot van 165 gram CO2 per kilometer. Voor de XC90 geldt eveneens energielabel C. Naast een lagere CO2-uitstoot zijn de prijzen lager: de XC60 B5 is er vanaf € 59.995 en is daarmee € 1.500 lager geprijsd dan zijn voorganger XC60 T5, de XC90 B5 AWD wordt geleverd vanaf € 79.995 en kent een prijsverlaging van € 4.000 ten opzichte van zijn voorganger, de XC90 T5 AWD.

De prijzen voor de XC90 B5 AWD mild hybrid, XC90 T8 plug-in hybrid en XC60 B5 AWD mild hybrid diesel:

Momentum Pro € 79.995 € 82.995 € 83.995

Inscription € 84.995 € 87.995 € 88.995

R-Design € 84.995 € 87.995 € 88.995

Naast een lager brandstofverbruik en de aangescherpte prijs bieden de mild hybrid versies van de XC60 en XC90 ook meer comfort. De nieuwe shift-by-wire transmissie met acht versnellingen kan meer trekkracht overbrengen in lagere versnellingen en is geoptimaliseerd voor efficiëntie met nieuwe overbrengingsverhoudingen en schakelkarakteristieken. Daarnaast werkt het nieuwe camera- en radargestuurde start-stop systeem volgens Volvo zo soepel, dat in langzaam rijdend en stilstaand verkeer niet merkbaar zou zijn wanneer het systeem de motor uit- en inschakelt. Het remsysteem is in de mild hybrid varianten van het type brake-by-wire en reageert daardoor sneller.

Alle nieuwe mild hybrid uitvoeringen (benzine en diesel) krijgen de aanduiding B (wat staat voor 'Brake Energy Regeneration'). De T staat voor de benzine-uitvoeringen zonder mild hybrid en de plug-in hybrid (met toevoeging Twin Engine). De D-versies zijn de dieseluitvoeringen zonder elektrische ondersteuning. In de toekomst gebruikt Volvo de P (voor Pure) voor volledig elektrisch aangedreven modellen. In 2020 volgen nog meer mild hybrid modellen.

De XC60 is er nu ook als T4, met 140 kW (190 pk) vermogen en 300 Nm koppel. Deze motorvariant is er vanaf € 54.995 in de nieuwe Momentum-uitvoering, die voorzien is van onder meer LED-koplampen, lichtmetalen 18-inch wielen, een 12,3-inch instrumentenpaneel en een 9-inch touchscreen, een uitgebreid City Safety-systeem, het High Performance Audio-systeem met tien speakers en dual zone airconditioning. De XC60 T4 accelereert vanuit stilstand in 7,9 seconden naar de 100 km/uur; de topsnelheid ligt op 205 km/uur en het maximale trekgewicht bedraagt 2300 kg.

De prijzen voor de XC60 T4, XC60 B5 FWD en XC60 B5 AWD

Momentum € 54.995

Momentum Pro € 56.995 € 59.995 € 63.995

Inscription € 61.495 € 64.495 € 68.495

R-Design € 61.495 € 64.495 € 68.495

De Volvo XC90 Intro Edition, die gebaseerd is op de Inscription of R-Design uitvoering, is tot het eind van dit jaar te bestellen en nu ook met de nieuwe B5 AWD mild hybrid benzine aandrijflijn. De extra rijk uitgeruste uitvoering van de vernieuwde XC90 is voorzien van luxe extra's die een voordeel bieden van ruim € 4.000. Standaard zijn onder meer achtvoudig elektrisch verstel- en verlengbare voorstoelen in leder, nappa leder met Nubuck (textiel) of nieuwe wolmix bekleding, Full-LED koplampen met extra hoge lichtopbrengst, Visual Park Assist met 360 graden camera en 20-inch lichtmetalen velgen. Ook een elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak, een head-up display, Harman Kardon Premium Audio en Keyless Drive behoren tot de luxe standaarduitrusting. De extra's vertegenwoordigen een waarde van meer dan € 8.000.