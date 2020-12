Volvo

Volvo XC60 en XC90 als Advantage en Exclusive

2 december 2020 | Volvo introduceert nieuwe uitvoeringen van de XC60 en XC90. Deze nieuwe Advantage- en Exclusive-uitvoeringen zijn per direct bij de Volvo-dealer te bestellen en geven een vervolg aan de Volvo V60 Momentum Advantage die sinds afgelopen zomer leverbaar is en een succes is gebleken.

