Volvo wijzigt productaanbod voor 2023

13 januari 2022 | Volvo voert grondige wijzigingen door in het productgamma voor modeljaar 2023. Daarbij ligt de focus op het vereenvoudigen van het aanbod met nieuwe, rijker uitgeruste uitvoeringen, minder opties en meer focus op elektrificatie. Tevens profiteren meerdere modellen van diverse upgrades, waaronder de Volvo V60 die een milde facelift ondergaat.

Het vereenvoudigen van het productaanbod zal in de toekomst een steeds grotere rol spelen bij Volvo. Met minder uitvoeringen, pakketten en opties en minder motorvarianten door de toenemende focus op elektrificatie, profiteren klanten volgens de fabrikant van een eenvoudiger aankoopproces. Het vernieuwde productaanbod van Volvo omvat ook nieuwe, rijker uitgeruste uitvoeringen. Zo komen de uitvoeringen Momentum, Inscription en R-Design te vervallen en maken de nieuwe uitvoeringen Essential, Core, Plus en Ultimate hun opwachting in het gehele productaanbod van Volvo.

Een andere strategische richting van Volvo is het terugdringen van het aantal motorvarianten en de verdere focus op elektrificatie door stapsgewijs naar een 'Cord Only' aanbod te gaan. Cord Only houdt in dat alleen nog oplaadbare modellen (Recharge Plug-in hybrid en Recharge Pure electric) worden aangeboden.

Met ingang van modeljaar 2023 zal het aanbod van de Volvo XC60 en 90-serie alleen nog bestaan uit Cord Only-uitvoeringen. Dat betekent dat alle benzinevarianten komen te vervallen, inclusief de Volvo V90 Cross Country. Aangezien de order intake van de XC60 en 90-serie in de afgelopen periode voor 93% uit Recharge Plug-in hybrid-uitvoeringen bestond, sluit het gewijzigde aanbod aan op de wensen van Volvo-klanten in Nederland.

De Cord Only-strategie geldt vooralsnog niet voor de Volvo V60. Wel heeft die een milde facelift ondergaan, waarbij het front licht is gewijzigd. Ook is de achterbumper vernieuwd, waarbij de uitlaten nu uit het zicht zijn geplaatst. Tevens is de V60 - net als alle andere Volvo-modellen met uitzondering van de Volvo XC40 T2, Recharge T4 en T5 Plug-in hybrids - vanaf modeljaar 2023 standaard uitgerust met het Android-infotainmentsysteem met Google-functies en de nieuwste bestuurdersassistentiesystemen (ADAS). De V60 Recharge T6 AWD Plug-in hybrid is leverbaar voor de aangescherpte prijs vanaf € 49.995 en combineert een systeemvermogen van 257 kW/350 pk met een elektrisch bereik van 89 km (WLTP). De relatief efficiënte V60 B3 mild hybride is er vanaf € 43.995.

Behalve de V60 krijgt ook de XC40 een milde facelift voor modeljaar 2023. De op één na populairste auto van Nederland in 2021 krijgt een nieuw front dat geïnspireerd is op die van de Volvo C40 Recharge. Ook hier zijn de prijzen van de plug-in hybrides aangescherpt. Zo is de XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid leverbaar vanaf € 44.495. De XC40 Recharge Pure electric is leverbaar vanaf € 44.995. Bovendien komt deze volledig elektrische premium SUV met een theoretische actieradius van 425 km (WLTP), 150 kW snellaadmogelijkheid en 1.500 kg trekgewicht in aanmerking voor subsidie voor particulieren (SEPP).

De aangescherpte prijzen van de Volvo XC60 (Cord Only vanaf modeljaar 2023) beginnen bij € 62.495 voor de XC60 Recharge T6 AWD Plug-in hybrid met 257 kW/350 pk en 78 km range. De Volvo XC90 (Cord Only vanaf modeljaar 2023) is beschikbaar als Recharge T8 AWD Plug-in hybrid met 335 kW/455 pk, zeven zitplaatsen en een range van 70 km, voor prijzen vanaf € 87.495.

Volvo integreert Google Assistent verder

5 januari 2022

Volvo en Northvolt openen RD-centrum

10 december 2021

Volvo Tech Fund investeert in Spectralic

23 november 2021

Volvo presenteert Concept Recharge

17 november 2021