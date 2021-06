Volvo werkt samen met PlugSurfing

9 juni 2021 | Door een nieuwe en intensievere samenwerking met het laadplatform Plugsurfing, wil Volvo zijn klanten een sterk verlaagde laadprijs aanbieden bij Ionity-laadpunten in heel Europa. Vanaf 1 juli 2021 betalen bestuurders van elektrisch aangedreven Volvo's 0,35 EUR/kWh bij de meer dan 340 oplaadpunten met hoog vermogen van Ionity in 24 Europese landen, waaronder Nederland, gedurende de eerste 12 maanden dat ze hun elektrisch aangedreven Volvo in het bezit hebben.

"We zijn verheugd dat we onze klanten een van de meest concurrerende prijzen kunnen aanbieden voor opladen bij Ionity, een van Europa's grootste openbare snellaadnetwerken," zegt Olivier Loedel, Head of Electrification Ecosystem bij Volvo Cars. "Deze samenwerking is een eerste stap in onze wereldwijde ambitie om de klant te helpen snel te reizen tegen veel lagere laadkosten, waar ze ook zijn."

"Waar het op neerkomt is dat klanten eenvoudig toegang willen tot een openbare laadinfrastructuur", zegt Tatu Kulla, CEO van Plugsurfing. "Prijs en kwaliteit van de digitale infrastructuur zijn belangrijke aspecten van een uitstekende gebruikerservaring. Wij waarderen de strategische partners die deze visie delen en zoekennaar gezamenlijke oplossingen."

Om klanten een naadloze laadervaring te bieden, maakt Volvo Cars binnenkort van zijn opgefriste smartphone-app, Volvo Cars app, één geconsolideerd digitaal laadplatform. Het moet functionaliteiten integreren, waaronder navigatie naar laadstations, afstandsbediening van het laden, laadnotificaties en betalingen.

"Volvo Cars wil het huidige onsamenhangende openbare laadlandschap veranderen in een all-in ervaring die eenvoudig en probleemloos is," zegt Olivier Loedel. "We willen dit bereiken door onze klanten een geïntegreerd digitaal laadplatform te bieden met eenvoudige toegang tot de grootste laadnetwerken wereldwijd."

