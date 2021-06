Volvo werkt samen met Northvolt

21 juni 2021 | Volvo Car Group is van plan een joint venture op te richten met het Zweedse batterijbedrijf Northvolt voor de ontwikkeling en productie van duurzamere batterijen, op maat gemaakt voor de volgende generatie volledig elektrische Volvo's en Polestar's. Als eerste stap voor de 50/50 joint venture willen Volvo Car Group en Northvolt een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Zweden opzetten dat in 2022 operationeel zal zijn.

Het centrum is bedoeld om voort te bouwen op de batterij-expertise binnen beide ondernemingen en de volgende generatie, state-of-the-art batterijcellen en voertuigintegratietechnologieën te ontwikkelen, specifiek ontwikkeld voorgebruik in auto's van Volvo en Polestar.

De geplande joint venture zal ook een nieuwe gigafabriek in Europa oprichten met een potentiële capaciteit van maximaal 50 gigawattuur (GWh) per jaar. Het is de bedoeling dat de productie in 2026 van start gaat. Als onderdeel van de plannen wil Volvo Car Group vanaf 2024 ook 15 GWh aan batterijcellen per jaar afnemen van de bestaande Northvolt Ett-batterijfabriek in Skellefteå, Zweden.

Naast de eerder aangekondigde overeenkomsten voor de levering van batterijen zal een partnerschap met Northvolt de Europese behoefte aan batterijcellen veiligstellen, die de basis zal vormen voor de elektrificatieplannen van Volvo. In 2025 moet Volvo's wereldwijde verkoop voor de helft uit volledig elektrische, en de andere helft uit hybridemodellen bestaan. Tegen 2030 wil het merk alleen nog maar volledig elektrische auto's verkopen.

Momenteel vertegenwoordigt de productie van batterijen voor de volledig elektrische auto's van de Volvo Car Group een groot deel van de totale koolstofuitstoot van de auto tijdens zijn levenscyclus. Door samen te werken met Northvolt, een leider in het duurzaam produceren van batterijen, en de batterijen te produceren in de buurt van zijn productiefaciliteiten in Europa, kan Volvo Car Group de CO2-voetafdruk verminderen die toe te schrijven is aan de inkoop en productie van batterijen voor zijn toekomstige modellen.

De nieuwe gigafabriek, die voor 100 procent op duurzame energie zal draaien, zal naar verwachting werk bieden aan zo'n 3.000 mensen. Over de locatie van de nieuwe fabriek moet nog worden beslist. De eerste auto met batterijcellen die via de joint venture is ontwikkeld, wordt de elektrische opvolger van Volvo Cars' best verkochte XC60-model.

