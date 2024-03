Volvo werkt samen met Breathe

De software van Breathe wordt geïntegreerd in het in-huis ontwikkelde batterijbeheerplatform van Volvo, om de prestaties van de laadtechnologie te optimaliseren en te verbeteren. Hiermee wil Volvo zijn klanten snellere laadtijden en een verbeterde algehele rij- en laadervaring bieden.

De nieuwe technologie wordt geïmplementeerd in de nieuwe generatie volledig elektrische auto's. De verwachting is dat de tijd die nodig is om een volledig elektrische Volvo op te laden van 10 tot 80% laadstatus, met behoud van dezelfde energiedichtheid en actieradius, met 15 tot 30% zal worden verkort. Sterker nog: de verbeteringen in de oplaadtijd zouden de volledige levensduur van de batterij meegaan, zonder de batterijconditie te beïnvloeden.

De samenwerking met Breathe is het resultaat van een inkoopovereenkomst voor het paradepaardje van Breathe, Breathe Charge, en is de nieuwste investering van het Volvo Cars Tech Fund, het bedrijfsonderdeel met durfkapitaal.

Softwaregedefinieerde batterijen

In tegenstelling tot traditioneel stapsgewijs opladen, dat afhankelijk is van vooraf bepaalde voorwaarden, maakt de software van Breathe gebruik van 'adaptive charging' om de batterij dynamisch te besturen, wat zou resulteren in aanzienlijk kortere oplaadtijden.

Met behulp van algoritmes beheert de software het laadproces in overeenstemming met de gezondheid van de batterij om de bestuurder de beste ervaring te bieden, terwijl het risico van lithiumplating, dat de prestaties en levensduur van de batterij kan schaden, wordt vermeden.

Volvo Cars Tech Fund

Het Volvo Cars Tech Fund werd in 2018 opgericht om te investeren in bedrijven en technologiegebieden die de auto-industrie transformeren, zoals elektrificatie, AI, autonoom rijden, duurzaamheid en digitale handel. Het Tech Fund doet strategische investeringen om start-ups te helpen bloeien en gezamenlijk de transformatie van de wereldwijde mobiliteitsindustrie te versnellen.