Volvo werkt aan 1000 km actieradius

30 juni 2021 | Volvo is hard op weg om een volledig elektrisch automerk te worden en brengt de ontwikkeling en productie van batterijtechnologie dichter bij huis. Het streeft ernaar om toekomstige batterijen meer af te stemmen op de behoeften van klanten: een grotere actieradius en kortere laadtijden. Dit wordt gerealiseerd met de verbeterde lithium-ion batterijtechnologie voor de komende, tweede generatie elektrische Volvo-modellen, te beginnen met Volvo's eerste SUV op een volledig nieuw platform, exclusief voor elektrischeaandrijving.

Halverwege het decennium, als Volvo zijn derde generatie elektrische modellen introduceert, wil Volvo niet alleen de actieradius vergroten, maar ook het batterijpakket in de vloer van de auto integreren. Daarbij moet decelstructuur bijdragen aan de algemene stijfheid en verbeterde efficiëntie van het voertuig.

Volvo wil op korte termijn samenwerken met de Zweedse batterijspecialist Northvolt om de energiedichtheid van de batterijcellen met 50% te verhogen ten opzichte van de producten die momenteel op de markt zijn. Later dit decennium wil Volvo ook de mijlpaal van 1.000 Wh/l energiedichtheid doorbreken, om zo een reële actieradius van 1.000 kilometer te bereiken. Dankzij de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie, software en snellaadtechnologie zullen de laadtijden volgens Volvo halverwege dit decennium bijna gehalveerd zijn.

Nu Volvo zich ontwikkelt tot een volledig elektrisch automerk, neemt ook het belang van duurzaamheid toe. Terwijl het merk de komende tien jaar de batterijcapaciteit in de auto's zal vergroten, werkt het ook aan het continu reduceren van zijn CO2-impact. Het is de bedoeling dat de batterijcellen van de geplande samenwerking met Northvolt geproduceerd worden met 100% hernieuwbare energie, terwijl met andere batterijleveranciers wordt samengewerkt om hetzelfde te realiseren tegen 2025.

Volvo heeft een duidelijke strategie om de CO2-impact van batterijen verder te verminderen door beter gebruik te maken van de waardevolle materialen die ze bevatten. Waar mogelijk wil het batterijen opnieuw fabriceren of hergebruiken. Ook worden mogelijke toepassingen van 'second-life' batterijen onderzocht, bijvoorbeeld voor energieopslag.

Batterijen die het einde van hun levensduur bereikt hebben, worden zo veel mogelijk gerecycled bij erkende recyclebedrijven die een gesloten kringloop van essentiële materialen kunnen aanbieden voor gebruik in toekomstige batterijen. Het geplande partnerschap met Northvolt biedt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van hun gevestigde recyclingactiviteiten.

Ook blijft Volvo zich richten op een verantwoorde inkoop van batterijen, onder meer door een breder gebruik van blockchaintechnologie. Door nauwer samen te werken met partners en leveranciers zal Volvo zijn verantwoorde inkoop nog verder versterken.

Met de aankomende volledig elektrische SUV kunnen klanten ook bi-directioneel laden, waarmee een overschot aan batterijenergie kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit betekent dat eigenaren van een elektrische Volvo energie aan het net kunnen leveren op piekmomenten, als de prijzen en de CO2-uitstoot die gepaard gaat met elektriciteitsproductie hun dagelijkse hoogtepunt bereiken, en de batterij juist opladen als de emissies dalen.

Volvo's stappenplan voor elektrificatie is sterk gericht op verticale integratie, waarbij het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van batterijen, elektromotoren en relevante software intern plaatsvindt in samenwerking met strategische partners. Het doel is om zoveel mogelijk synergie en efficiëntie te bereiken in de gehele toeleveringsketen van batterijen.

