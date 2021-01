Volvo voert productie elektrische auto's op

8 januari 2021 | Volvo verdrievoudigt de productiecapaciteit voor elektrische auto's in zijn fabriek in Gent, België. Daarmee speelt het in op de snelgroeiende vraag naar het Recharge-gamma van oplaadbare geëlektrificeerde modellen. De verdrievoudiging van de productiecapaciteit valt samen met de bekendmaking van de verkoopresultaten van Volvo over het jaar 2020. De cijfers geven een sterke toename weer in de vraag naar de Recharge-modellen van Volvo. Het aandeel van de Recharge-modellen in het verkooptotaal over 2020 was meer dan het dubbele van dat van 2019.

Het streven is om In 2022 de productiecapaciteit voor elektrische auto's in de fabriek in Gent meer dan te hebben verdrievoudigd ten opzichte van de huidige capaciteit. Dat komt neer op ongeveer 60 procent van de totale productiecapaciteit van de Gentse fabriek.

De Volvo-fabriek in Gent bereidt momenteel de productie voor van het tweede volledig elektrische model. Dat model is gebaseerd op Volvo's modulaire CMA-platform en gaat later dit jaar in productie. De fabriek produceert nu al de XC40 Recharge P8, het eerste volledig elektrisch aangedreven model van Volvo, en onder andere de plug-in hybride versies van de populaire XC40.

"Onze toekomst is elektrisch en het is duidelijk dat onze Recharge-modellen bij onze klanten in de smaak vallen," zegt Javier Varela, Head of Global Industrial Operations and Quality. "De fabriek in Gent vervult een pioniersrol voor ons wereldwijde productienetwerk terwijl wij doorgaan ons modellengamma te elektrificeren en de productiecapaciteit voor elektrische modellen uit te breiden."

In 2025 moet Volvo's wereldwijde verkoop voor de helft uit volledig elektrische, en de andere helft uit hybridemodellen bestaan. De fabriek in Gent is de eerste in het wereldwijde productienetwerk waar Volvo volledig elektrische modellen produceert. Volvo is ook van plan om de productiecapaciteit voor elektrische auto's uit te breiden naar de andere fabrieken van het merk.

Vorige maand maakte Volvo Cars bekend dat het elektromotoren gaat assembleren in zijn aandrijflijnenfabriek in het Zweedse Skövde. Halverwege dit decennium wil Volvo de productie van elektromotoren volledig in eigen huis hebben ondergebracht. Daarvoor investeert Volvo Cars de komende jaren bijna 70 miljoen euro (700 miljoen Zweedse kronen). De onderneming investeert ook aanzienlijke bedragen in ontwerpfaciliteiten en de ontwikkeling van elektromotoren in eigen huis, voor de volgende generatie modellen van Volvo.

