Volvo vernieuwt S60 en XC60

7 februari 2020 | De Volvo S60 en Volvo XC60 zijn gemoderniseerd. De uitrusting is flink uitgebreid met onder meer IntelliSafe Assist en IntelliSafe Surround. Hiermee behoren de Zweedse sedan en mid-size SUV tot de veiligste auto's op de weg. Diesels zijn niet meer leverbaar en alle benzinemotoren zijn voortaan geƫlektrificeerd (Mild hybrid en Plug-in hybrid). De Volvo S60 is naast de bekende R-Design uitvoering nu ook als luxe Inscription te bestellen. De Volvo S60 heeft naast de extra uitrusting ook een lagere vanafprijs van 43.995 euro met de introductie van de benzine B3 Mild hybrid 163 pk. De XC60 is nu extra aantrekkelijk als Recharge T6 AWD Plug-in hybrid Business Pro vanaf 64.995 euro. Zowel de Volvo S60 en XC60 voor het nieuwe modeljaar zijn per direct te bestellen.

De Volvo S60 staat nog geen jaar bij de Volvo-dealer. Nu al is de standaarduitrusting (XC60 vanaf Business Pro) uitgebreid met alle actieve veiligheidssystemen van IntelliSafe Assist en IntelliSafe Surround waaronder Blind Spot Information (BLIS), Cross Traffic Alert met remassistentie, Adaptive Cruise Control en Pilot Assist (accelereren, remmen en sturen tot 130 km/uur). Ook DAB+ en Keyless Drive is aan de uitrusting toegevoegd.

Het interieur van de S60 Inscription biedt meer luxe. Tot de uitrusting behoren lederen bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming en stuurwielverwarming. Verder heeft de S60 vanaf nu standaard Apple CarPlay, DAB+ radio, Keyless Drive, LED koplampen, 18 inch lichtmetalen velgen en een chromen raamomlijsting.

Voor zowel de S60 als de XC60 geldt dat het aanbod aan aandrijflijnen voortaan dieselvrij en volledig geëlektrificeerd is. Dat wil zeggen: elke nieuwe S60 en XC60 is een Mild hybrid dan wel een Plug-in hybrid. Alle uitvoeringen zijn uitgerust met automaat en moderne shift-by-wire technologie.

De benzine Mild hybrid-uitvoeringen B3, B4 en B5 van de Volvo S60 zijn nieuw in het aanbod. Een geïntegreerde startmotor assisteert hierbij de benzinemotor voor een soepelere rijbeleving met een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. De nieuwe 4 cilinder basismotor B3 heeft een vermogen van 120 kW (163 pk) met een maximaal koppel van 265 Nm en een groen B-label. De benzine motor wordt ondersteund door het Mild hybrid systeem dat 10 kW (14 pk) en 40 Nm extra trekkracht levert voor ondersteuning tijdens accelereren. Tevens wordt er gebruik gemaakt van automatische cilinderuitschakeling om brandstofverbruik te beperken.

Ook de Volvo XC60 is voortaan leverbaar als benzine Mild hybrid B4 en als Recharge T6 AWD Plug-in hybrid. Dat betekent voordeliger Plug-in hybride rijden met de mid-size SUV, want de vanafprijs bedraagt € 64.995. Dat is € 6.500 onder het prijsniveau van de XC60 T8 Twin Engine AWD die voorheen de Plug-in hybride instapper was. Met een CO2 uitstoot van 42gr komen zowel de Recharge T6 en T8 AWD in aanmerkingen voor het halftarief in de wegenbelasting. De B4 Momentum (vanaf € 54.995) is het nieuwe basismodel van de Volvo XC60 en vervangt de gelijk geprijsde T4.

Verder introduceert Volvo een nieuwe uitvoeringsvariant van de XC60. Dat is de Business Pro, die ruim € 2.400 prijsvoordeel biedt. De uitrusting is zeer riant met onder meer navigatie, Apple CarPlay, DAB+ radio, keyless drive, LED koplampen, 18 inch lichtmetalen velgen, chromen raamomlijsting, IntelliSafe Assist (Adaptieve Cruise Control met Pilot Assist) en IntelliSafe Surround (BLIS). De XC60 is leverbaar als Business Pro vanaf € 57.995 als B4 Mild hybrid.

