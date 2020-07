Volvo vernieuwt On Call-app

9 juli 2020 | Noem het een stappenteller voor geƫlektrificeerde auto's: Volvo breidt zijn Volvo On Call-app uit met nieuwe functies waarmee rijders van Volvo plug-in hybride modellen nog meer bewust worden van hun elektrisch rijgedrag. Met de extra functionaliteiten wil Volvo de bestuurder van een Volvo plug-in hybride model verder aanmoedigen om zo veel mogelijk te laden en elektrisch te rijden. Een ander doel is om de interesse in de voordelen van geƫlektrificeerde auto's en duurzame mobiliteit een extra impuls te geven.

Met de vernieuwde Volvo On Call-app kunnen bestuurders onder meer zien hoeveel volledig elektrische kilometers ze hebben afgelegd en wat het stroom- en benzineverbruik van hun Volvo plug-in hybride is. Later dit jaar hebben ze ook de mogelijkheid om de impact van het rijgedrag op hun CO2-voetafdruk te zien, alsook een schatting van de benzinekosten die worden bespaard door volledig elektrisch te rijden.

"We willen dat de Volvo On Call-app het leven van de gebruiker gemakkelijker en persoonlijker maakt," zegt Ödgärd Andersson, Chief Digital Officer bij Volvo Cars. "Naarmate de auto steeds meer 'connected' wordt neemt het potentieel van de app toe. We streven er naar dat in de toekomst de Volvo On Call-app net zo belangrijk wordt als de auto zelf. Voor de Volvo plug-in hybride modellen die aangeschaft zijn tijdens de actieperiode van een jaar lang gratis laadstroom (17 oktober 2019 - 15 april 2020) geeft de app ook informatie over de status van de teruggave van de elektriciteitskosten*.

De nieuwe functionaliteiten van Volvo On Call zijn beschikbaar voor alle Volvo plug-in hybride modellen die geproduceerd zijn op het SPA- of CMA-platform en na 2015 zijn verkocht. Hierbij gaat het om 47 landen wereldwijd. In China zijn vergelijkbare functionaliteiten geïntegreerd in de daar populaire app WeChat.

"Net zoals een stappenteller mensen aanmoedigt om meer te bewegen, geloof ik dat de vernieuwde Volvo On Call-app bestuurders zal helpen duurzamer te rijden door ze meer inzicht te geven in hun rijgedrag", zegt Björn Annwall, Head EMEA bij Volvo Cars. "We beschouwen plug-in hybride modellen als parttime elektrische auto's die het in zich hebben om het rijgedrag van mensen structureel te veranderen. Hiermee maken ze de weg vrij voor een overgang naar volledig elektrische auto's."

De updates van de Volvo On Call-app zijn gebaseerd op de feedback van Volvo-klanten. Volvo Cars blijft de app verder ontwikkelen, waarbij de service voor klanten centraal staat.

