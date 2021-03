Volvo verkoopt elektrische modellen online

2 maart 2021 | Volvo Cars verandert de manier hoe en wanneer het klanten ontmoet fundamenteel. Het traditionele verkoopmodel wordt uitgebreid met online, met een sterke focus op het bouwen van directe klantrelaties. Volvo heeft als doel om in 2030 wereldwijd een volledig elektrisch modellenaanbod te leveren. Hiervoor introduceert het merk de komende jaren een nieuwe familie van elektrische auto's, ieder daarvan is online beschikbaar.

Als onderdeel van de nieuwe commerciële strategie investeert Volvo flink in zijn online verkoopkanalen, maakt de fabrikant het productaanbod overzichtelijker en er wordt gewerkt met transparante prijzen. In combinatie met de online verkoop van elektrische modellen richt Volvo zich op een overzichtelijk aanbod voor de klant, alles onder de naam Care by Volvo.

"De toekomst van Volvo Cars wordt bepaald door drie pijlers: elektrisch, online en groei", aldus Lex Kerssemakers, Head of Global Commercial Operations. "We willen onze klanten gemoedsrust bieden en het bezitten van een Volvo volledig zorgeloos maken. Bijvoorbeeld door het eenvoudiger te maken om een Volvo aan te schaffen en ermee te rijden. Vereenvoudiging en gemak zijn cruciaal bij alles wat we doen."

De strategie is gericht op het snelst groeiende segment in de wereldwijde auto-industrie: de markt voor premium elektrische modellen. Volvo stelt zich ten doel om leider te worden in dit segment en richt zich daarom volop op de ontwikkeling van elektrische auto's.

Terwijl Volvo flink investeert in online verkoopkanalen, bouwt het samen met zijn retail partners ook een sterkere relatie op met klanten. Deze retail partners zijn en blijven een cruciaal onderdeel van de klantbeleving en verantwoordelijk voor verschillende belangrijke diensten. Bijvoorbeeld het hulp en advies voor de aankoop, voorbereiden, afleveren en onderhouden van de auto's.

"Online en offline moeten volledig en naadloos worden geïntegreerd", voegt Herrik van der Gaag, Managing Director van Volvo Car Nederland, toe. "Waar de klant ook is - online, in de Volvo showroom, in de Volvo werkplaats of onderweg - de beleving moet geweldig zijn."

"Een logische stap in de huidige tijdgeest én een kans om méér klanten te bereiken", zegt Frits Giesbers, Commercial Operations Director bij Volvo in Nederland. "Deze stap nemen we samen met onze Volvo dealers - samen zorgen we ervoor dat elke (potentiële) klant onze Volvo-ervaring krijgt, of het nu online is of later 'offline' bij de Volvo dealer. We willen daar zijn waar de klant ons wil ontmoeten. Dus ook thuis op de bank op zijn of haar tablet. Of waar dan ook."

"Care by Volvo is in Nederland in 2019 gelanceerd als de flexibele abonnementsdienst van Volvo en wordt uitgebreid met een breder aanbod, gericht op gemak voor de klant. Bij het online aanschaffen van een elektrische Volvo biedt Care by Volvo een gemakkelijk totaalpakket dat zaken zoals service, garantie en pechhulp, maar ook verzekeringen omvat. Het realiseren van de ultieme klantervaring is waar het uiteindelijk om gaat," aldus Niels Demesmaeker, Online Business Director bij Volvo in Nederland.

In de online showroom, VolvoCars.nl, wil het bedrijf het proces voor het reserveren van een elektrische Volvo radicaal vereenvoudigen. Klanten kunnen straks kiezen uit aantrekkelijke, vooraf samengestelde elektrische Volvo's, die snel zijn te bestellen en klaar zijn voor snelle levering.

