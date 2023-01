Volvo verkoopt 85% elektrisch in 2022

Hiermee is Volvo in Nederland over het afgelopen jaar, 12 maanden op rij, het nummer 1 stekkermerk, met een marktaandeel van 9,2%. Aanhoudend succes kent de Volvo XC40 in Nederland, met meer dan 30.000 registraties sinds zijn introductie. Vanaf 2018 hebben de Volvo XC40 en C40 Recharge 60% van het totale volume in het premium segment in handen. Dit succes kan toegeschreven worden aan een aantal factoren, onder andere door het feit dat dit model ook als private lease of via een abonnementsvorm kan worden gereden en door de toenemende vraag naar elektrisch rijden door particulieren.

Het afgelopen jaar was turbulent door uitdagingen in de toeleveringsketen en productiebeperkingen als gevolg van tekorten aan onderdelen en COVID-19 gerelateerde lockdowns in China. Als gevolg hiervan behaalde Volvo in Nederland met 12.981 auto's minder registraties dan vorig jaar (2021: 15.965) wat resulteerde in een totaal marktaandeel van 4,1%. Care by Volvo, het flexibele auto-abonnement, groeide het afgelopen jaar naar ruim 2.100 actieve abonnementen. Gemiddeld één op de zes klanten koos in 2022 voor een Care by Volvo auto.

Herrik van der Gaag, Managing Director Volvo Car Nederland: "Ondanks een uitdagend 2022 kijk ik met veel trots terug op alles wat we in het afgelopen jaar samen met onze Volvo retailers hebben bereikt. De cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn in het realiseren van onze elektrificatie missie. Mede dankzij de inzet van onze vertrouwde retailpartners en natuurlijk dankzij het vertrouwen van onze klanten. Ik kijk dan ook uit naar 2023, waarin we nog meer mensen op een veilige, duurzame, en persoonlijke manier op weg kunnen helpen. Mede door de lancering van de nieuwe volledig elektrische Volvo EX90 en de onthulling van onze volgende volledige elektrische Volvo later dit jaar."