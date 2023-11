Volvo verdubbelt inspanningen voor klimaat

Dit komt bovenop Volvo's ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn en om de CO2-uitstoot per auto tussen 2018 en 2025 met 40% te verminderen. In de eerste negen maanden van 2023 was de totale CO2-uitstoot per auto 19% lager vergeleken met de benchmark van 2018.

Om de ambitieuze reductiedoelstelling van 75% voor 2030 te realiseren, moet Volvo blijven werken aan zijn bestaande ambitie om in 2030 alleen nog volledig elektrische auto's te verkopen, zodat geen uitlaatgassen meer uit het modellenaanbod worden gehaald.

Om te helpen deze ambities waar te maken, kondigt Volvo vandaag aan dat het Zweedse merk lid is van de First Movers Coalition (FMC) van het World Economic Forum en zijn koopkracht wil inzetten voor opkomende schone technologieën die de verschuiving naar aluminium met bijna-nul-emissie ondersteunt.

Volvo onderneemt ook actie in de staalindustrie door zijn samenwerking met de Zweedse staalproducent SSAB. Volvo was de eerste autofabrikant dat een team vormde met SSAB om staal van hoge kwaliteit voor de auto-industrie te onderzoeken dat bijna emissievrij is. Nu heeft Volvo Cars zich verzekerd van toegang tot bijna-nul-emissie primair en gerecycled plaatstaal van SSAB, dat Volvo van plan is te gebruiken in een van zijn autoprogramma's in 2026.

Volvo stapt snel af van de verbrandingsmotor. Begin 2024 produceert de fabrikant de laatste auto met dieselmotor en Volvo is gestopt met R&D-investeringen in nieuwe verbrandingsmotoren. In plaats van zich te richten op technologieën uit het verleden, kijkt Volvo nu naar de toekomst.

Tegelijkertijd vereist het behalen van Volvo's laatste doelstelling dat de CO2-uitstoot in de gehele toeleveringsketen en de eigen activiteiten, inclusief logistiek, aangepakt wordt met als doel deze tegen 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van de nulmeting van 2018. Volvo Cars doet al veel. Maar liefst 69% van de eigen activiteiten werd in 2022 aangedreven door klimaatneutrale energie. Sindsdien heeft Volvo onlangs 100% klimaatneutrale elektriciteit bereikt in al zijn fabrieken wereldwijd.

Deze zomer kondigde Volvo ook als eerste autofabrikant ter wereld aan dat het merk voor 86% van zijn intercontinentale zeevracht overstapt van fossiele brandstof op biobrandstof. Dit vermindert de CO2-uitstoot van de zeevracht met 84% en ondersteunt Volvo's ambitie om de operationele uitstoot te verminderen.