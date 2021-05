Volvo fabriek Torslanda wordt klimaatneutraal

26 mei 2021 | Volvo kondigt aan dat de Torslanda-fabriek in Zweden de eerste autofabriek van Volvo wordt die de status volledig klimaatneutraal heeft bereikt. Hiermee zet het merk een stap in zijn ambitieom het wereldwijde productienetwerk tegen 2025 CO2-neutraal te maken.

Torslanda is de tweede fabriek in het totale productienetwerk van Volvo die deze status bereikt, nadat de motorenfabriek van Skövde in Zweden in 2018 klimaatneutraal werd. Volvo beschouwt een productielocatie als volledig klimaatneutraal wanneer deze geen netto toename veroorzaakt van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van de elektriciteit die de fabriek gebruikt en de verwarming ervan.

De fabriek in Torslanda, de oudste fabriek van het merk, maakt sinds 2008 gebruik van klimaatneutrale elektriciteit. De productielocatie beschikt nu ook over klimaatneutrale verwarming. De helft van de verwarming van de fabriek wordt opgewekt met behulp van biogas, terwijl de andere helft voornamelijk afkomstig is van stadsverwarming via industriële restwarmte.

"Torslanda is onze eerste klimaatneutrale autofabriek en dat is een belangrijke mijlpaal", stelt Javier Varela, Head of Industrial Operations and Quality bij Volvo Cars. "Wij streven ernaar om in 2025 een klimaatneutraal productienetwerk te hebben en deze prestatie is een teken van onze vastberadenheid omdat wij consequent werken aan het verminderen van onze impact op het milieu."

Torslanda wordt niet alleen klimaatneutraal, de fabriek vermindert ook voortdurend de hoeveelheid energie die het verbruikt. Doelgerichte verbeteringen in de bedrijfsvoering in 2020 hebben geleid tot een jaarlijkse energiebesparing van bijna 7.000 megawattuur (MWh), wat gelijk staat aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 450 Zweedse eengezinswoningen.

In de komende jaren is het management van de fabriek van plan om de efficiëntie van onder meer de verlichting en de verwarmingssystemen verder te verbeteren, wat tegen 2023 moet resulteren in een extra jaarlijkse energiebesparing van ongeveer 20.000 MWh. Deze energiebesparingen maken deel uit van een bredere ambitie van Volvo om het energieverbruik per geproduceerde auto in zijn productienetwerk in 2025 met 30 procent te hebben verminderd.

Om de doelstelling van klimaatneutrale productieactiviteiten te bereiken, heeft Volvo de volledige steun nodig van lokale partners in de overheid en het bedrijfsleven om toegang te krijgen tot klimaatneutrale elektriciteit en verwarming. Daarnaast zal Volvo ter plaatse zijn eigen capaciteit voor de opwekking van duurzame elektriciteit ontwikkelen.

De klimaatneutrale productiedoelstelling van Volvo maakt deel uit van het klimaatplan van de onderneming. De kern van het plan is de ambitie van Volvo om het volledige modellengamma te elektrificeren. Het plan gaat echter verder dan het aanpakken van uitlaatemissies door volledige elektrificatie. Zo wordt ook de CO2-uitstoot in de bredere activiteiten van de ondernemingen de toeleveringsketen aangepakt. Ook omarmt Volvo recycling en hergebruik van materialen uit de circulaire economie.

