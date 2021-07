Volvo Concept Recharge

Volvo toont Concept Recharge

30 juni 2021 | Volvo toont de Concept Recharge. De Concept Recharge is trouw aan het erfgoed van Scandinavisch design en zet het mantra van 'less but better' centraal. Doordat onder meer de complexiteit van de interne verbrandingsmotor is weggenomen, konden de ontwerpers de proporties van de auto evolueren om op die manier de interieurruimte te vergroten en tegelijkertijd de aerodynamische efficiƫntie te verbeteren. Het resultaat is een concept car die oprecht betere oplossingen biedt om een duurzaam gezinsleven te ondersteunen.

