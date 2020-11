Volvo test met virtual reality simulator

19 november 2020 | Volvo gebruikt de nieuwste gametechnologie om veiligere auto's te ontwikkelen. Met behulp van een slimme installatie, intern bekend als de 'ultieme rijsimulator', wil Volvo nieuwe stappen zetten op het gebied van veiligheid en autonoom rijden. De opstelling met een bewegende bestuurdersstoel, een stuurwiel met haptische feedback en een kristalheldere virtual reality-headset zou elke serieuze gamer jaloers maken. Maar de simulator van Volvo gaat nog een stapje verder, waardoor het moeilijk is om de realiteit van simulatie te onderscheiden.

Met behulp van de allernieuwste technologie van het realtime 3D-ontwikkelingsplatform Unity en de virtuele en mixed reality-expert Varjo uit Finland, maakt de simulator het mogelijk om met een auto op een echt testparcours te rijden. Het systeem combineert 3D-graphics, een augmented reality-headset en een full-body Teslasuit dat haptische feedback geeft vanuit de virtuele wereld, terwijl het ook de lichamelijke reacties monitort.

Dankzij de combinatie van software en hardware kunnen ingenieurs van Volvo eindeloos en veilig verkeersscenario's simuleren, op een echte testbaan met een echte auto. Ingenieurs kunnen belangrijke inzichten verwerven over de interactie tussen mens en auto voor de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsfuncties, rijhulpsystemen en autonoom rijden. Testers kunnen in het ontwerpstadium functies van actieve veiligheids- en rijhulpsystemen testen, net als nieuwe gebruikersinterfaces voor autonoom rijden, toekomstige modellen en vele andere scenario's. Het systeem is bovendien bruikbaar op zowel echte testbanen als in het laboratorium. Elk scenario is volledig aanpasbaar, de mogelijkheden zijn letterlijk eindeloos. Experts hebben de 'ultieme rijsimulator' van Volvo op 18 november jl. gedemonstreerd in de Open Innovation Arena van Volvo.

In 2019 was Volvo samen met Varjo de eerste autofabrikant die het mogelijk maakte om met een echte auto te rijden met een mixed reality-headset op het hoofd. Nu is die samenwerking uitgebreid met softwarespecialist Unity en Teslasuit, producent van haptische pakken voor het hele lichaam. Volgens Casper Wickman, senior leader User Experience bij Volvo's Open Innovation Arena en een van de hosts van de livestream, stelt dit Volvo in staat om authentieke menselijke reacties te bestuderen in een veilige omgeving en tegen een fractie van de kosten van een echte test. "Door samen te werken met geweldige bedrijven als Varjo, Unity en Teslasuit kunnen we testen in ongelofelijk veel scenario's die er echt uitzien en aanvoelen, zonder dat we fysiek iets hoeven te bouwen", aldus Wickman. "Hiermee kunnen we echte auto's testen in zeer realistische scenario's, en die scenario's kunnen we met een druk op de knop aanpassen."

Bij het ontwikkelen van veiligheidssystemen voor auto's, zoals botspreventiesystemen, is testen cruciaal. Maar het in werkelijkheid testen van deze systemen is gevaarlijk, tijdrovend en duur. Virtuele en mixed reality-simulaties maken het mogelijk om onder veilige omstandigheden te testen in authentieke omgevingen, zonder fysieke prototypes te hoeven bouwen of complexe scenario's op te zetten. Casper Wickman: "Dankzij deze geavanceerde technologie doen we onderzoek en leiden we de ontwikkelingen voor het creëren van veilige auto's voor de toekomst. Het is geweldig om daarin een rol te spelen."

In 2019 was Volvo, in samenwerking met Varjo, de eerste autofabrikant die het mogelijk maakte om met een echte auto te rijden met een mixed reality-headset op. De Varjo XR-1 Developer Edition-headset maakt gebruik van videocamera's om mixed reality mogelijk te maken en biedt gemengde of virtual reality in hoge resolutie. Met de Varjo XR-1-headset kunnen de objecten en omgevingen die in Unity zijn gemaakt, naadloos worden geïntegreerd in de echte wereld.

Door de toepassing van krachten, trillingen en bewegingen maakt haptische technologie het mogelijk om interactie met de virtuele wereld ook voelbaar te maken. Door het geavanceerde, volledige haptische Teslasuit te dragen, kunnen de simulatietesters van Volvo fysiek kleine reproducties voelen van de krachten die ze zouden ervaren bij een echte botsing, zonder dat ze werkelijk risico lopen. Het pak stelt de ingenieurs van Volvo ook in staat om hun reacties te testen door te bestuderen hoe spieren, stressniveau en hartslag reageren onder stress. Deze kennis kan vervolgens worden toegepast bij het ontwikkelen van veiligheidssystemen van de volgende generatie, die erop gericht zijn risicovolle situaties te vermijden en te verminderen.

De simulatiescenario's die Volvo gebruikt, zijn gemaakt met behulp van de nieuwste realtime 3D-software van Unity, het bedrijf achter een van 's werelds populairste ontwikkelingsplatforms voor videogames. Met Unity kunnen de Volvo-experts virtuele omgevingen en objecten creëren om in simulaties te gebruiken, en kunnen ze volledig nauwkeurige 3D-modellen van elk auto-ontwerp van Volvo in elke virtuele omgeving plaatsen, waarbij het ontwerp in verschillende lichtintensiteiten, op diverse locaties en onder uiteenlopende weersomstandigheden wordt beoordeeld.

