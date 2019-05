Volvo

Volvo tekent contract met CATL en LG Chem

15 mei 2019 | Volvo Car Group gaat een meerjarige samenwerking met accuproducenten CATL en LG Chem aan. Daarmee is de levering van lithium-ion accupakketten voor toekomstige Volvo- en Polestar-modellen verzekerd. De samenwerking heeft betrekking op de levering van accupakketten voor nieuwe modellen op het toekomstige SPA2-platform en het huidige CMA modulaire voertuigenplatform. Het is een grote stap in het verwezenlijken van de elektrificatiestrategie van Volvo.