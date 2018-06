Volvo Cars Tech Fund investeert in Luminar

14 juni 2018 | Volvo Cars heeft via zijn nieuw opgerichte investeringsfonds zijn eerste strategische investering gedaan. De premium autofabrikant heeft een aandeel genomen in Luminar, een toonaangevende start-up die geavanceerde sensortechnologie ontwikkelt voor autonome voertuigen.

De investering in Luminar, dat gevestigd is in Palo Alto, Californië (VS) en Orlando, Florida (VS), verstevigt de samenwerking van Volvo met Luminar. Die is momenteel vooral gericht op het ontwikkelen en testen van sensortechnologie in auto's van Volvo. LiDAR-technologie, die met pulserende lasersignalen objecten kan detecteren, is een cruciaal element voor de ontwikkeling van veilige autonome voertuigen.

"LiDAR is een essentiële technologie waarmee voertuigen veilig op hogere snelheid autonoom door complexe verkeerssituaties kunnen navigeren", vertelt Henrik Green, Senior Vice President Research and Development bij Volvo Cars. "Dankzij onze samenwerking met Luminar leren we meer over de veelbelovende technologieën die het bedrijf ontwikkelt. En het brengt Volvo weer een stap dichter bij de realisatie van de autonome auto van de toekomst."

Het Volvo Cars Tech Fund is eerder dit jaar opgericht om wereldwijd te investeren in technologie-start-ups met grote potentie. Het investeringsfonds richt zich vooral op strategische technologietrends die de auto-industrie hervormen, zoals kunstmatige intelligentie, elektrificatie, autonoom rijden en digitale mobiliteitsdiensten.

"Luminar is precies het soort bedrijf met precies die technologie waarin we willen investeren. Dat biedt ons strategische toegang tot nieuwe technologie en nieuw talent met nieuwe vaardigheden", aldus Zaki Fasihuddin, CEO van het Tech Fund. "Het ondersteunen van veelbelovende jonge ondernemingen in de voorhoede van nieuwe technologische ontwikkelingen maakt het ons mogelijk om nieuwe vooruitstrevende technologie in onze auto's te introduceren, waarmee we onze toonaangevende positie in de autowereld versterken."

Bedrijven kunnen op diverse manieren profiteren van participatie door het Volvo Cars Tech Fund. Behalve dat ze voordeel hebben van de relatie met een van de toonaangevendste premium autofabrikanten ter wereld, krijgen start-ups ook de mogelijkheid om hun technologie te testen en de ontwikkeling ervan te versnellen zodat ze sneller een geschikt product op de markt kunnen brengen.

Verder kunnen start-ups profiteren van het feit dat Volvo Cars unieke toegang heeft tot de Chinese automarkt - 's werelds grootste en Volvo's belangrijkste markt. Daarbij krijgen start-ups mogelijk ook toegang tot het wereldwijde netwerk van automotive en technologische partners.

"Volvo zit in de voorhoede van de ontwikkeling van autonome voertuigen. Volvo's op veiligheid gerichte benadering van autonoom rijden past uitstekend bij onze vooruitstrevende sensortechnologie", stelt Austin Russell, Luminars oprichter en CEO. "Ons LiDAR is het eerste systeem dat goed genoeg is om veilig en betrouwbaar over grotere afstanden waarnemingen te doen. Dat is immers noodzakelijk om het doel van autonoom rijden ook op hoge snelheden mogelijk te maken."