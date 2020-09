Volvo start klimaatactieplan

22 september 2020 | Volvo heeft een Science Based Targets Initiative goedkeuring gekregen voor zijn klimaatactieplan. Het klimaatplan, waarbij Volvo ernaar streeft om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn, is wetenschappelijk geverifieerd door het Science Based Targets Initiative (SBTI), een non-profitorganisatie die bedrijven een duidelijk traject biedt om het Akkoord van Parijs te ondersteunen.

Volgens SBTI is het klimaatplan van Volvo, dat ook kortetermijnambities voor 2025 omvat, in overeenstemming met de vereiste koolstofreductieniveaus om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C in vergelijking met het niveau van vóór de industrialisering. In het validatieproces specificeert SBTI hoeveel en hoe snel elke onderneming haar uitstoot van broeikasgassen moet verminderen om aan de ambities van het Akkoord van Parijs te kunnen voldoen.

"Als mobiliteitsaanbieder maken wij deel uit van het probleem van de klimaatverandering, maar wij kunnen ook deel uitmaken van de oplossing", aldus Hanna Fager, Head of Corporate Functions bij Volvo Cars. "Wij hebben de verantwoordelijkheid om op te treden. Daarom heeft CO2-reductie de hoogste prioriteit binnen ons bedrijf. Het feit dat onze klimaatambities door SBTI worden gevalideerd, geeft ons de waardevolle zekerheid dat we op de goede weg zijn.

Het uitgebreide klimaatplan van Volvo Cars, dat vorig jaar werd gelanceerd, gaat in op de CO2-uitstoot van al zijn activiteiten en producten, met het oog op zijn visie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Het plan gaat verder dan het aanpakken van de uitstoot van uitlaatgassen door middel van elektrificatie; het bedrijf zal ook de CO2-uitstoot in zijn productienetwerk en bredere activiteiten, zijn toeleveringsketen en door middel van recycling en hergebruik van materialen aanpakken.

Als eerste, concrete stap in de richting van haar visie voor 2040 wil het bedrijf haar CO2-voetafdruk over de gehele levenscyclus per auto tegen 2025 met 40 procent hebben teruggebracht. Het plan omvat de volgende ambities: een vermindering van 50 procent van de uitlaatgassen per auto, een vermindering van 25 procent per auto in de totale operationele CO2-uitstoot, onder andere door productie en logistiek, en een vermindering van 25 procent per auto in de CO2-uitstoot van de distributieketen.

Volvo was de eerste autofabrikant die zich committeerde aan volledige elektrificatie en is het enige merk dat een plug-in hybride variant aanbiedt op elk model in zijn assortiment. Het bedrijf zal de komende jaren ook een reeks volledig elektrische modellen introduceren, te beginnen met de XC40 Recharge P8 AWD, waarvan de leveringen later dit jaar van start zullen gaan.

De verkoop van zijn plug-in hybride auto's bedroeg in de eerste helft van 2020 bijna een kwart van de verkoop in Europa. In die periode was Volvo Cars, gemeten door marktonderzoeker IHS, de nummer één in Europa op het gebied van plug-in hybride premium auto's. Tegen 2025 wil Volvo Cars zijn wereldwijde verkoopvolume voor 50 procent uit volledig elektrische auto's laten bestaan, terwijl de rest van de verkoop uit hybride auto's zal bestaan.

Volvo introduceert Advanced Air Cleaner

15 september 2020

Volvo introduceert V60 B3 Advantage

28 juli 2020

Volvo vernieuwt On Call-app

9 juli 2020

Volvo-fabriek in Chengdu is duurzaam

5 juni 2020