Volvo start Europese productie Lynk Co

26 maart 2018 | Volvo Cars gaat in de Belgische fabriek in Gent auto's produceren voor het nieuwe automerk Lynk & Co. Deze aankondiging onderstreept de samenwerking tussen beide bedrijven. Volvo Cars heeft sinds vorig jaar een aandeel van dertig procent in Lynk & Co, dat in 2015 door Volvo-eigenaar Zhejiang Geely Holding als volumemerk werd opgericht. Door productiecapaciteit in de Volvo-fabriek in Gent beschikbaar te stellen, ondersteunt Volvo de verdere ontwikkeling van Lynk & Co in Europa.

"We zien voor het nieuwe merk potentie op de Europese markt en we zijn verheugd Lynk & Co te ondersteunen met onze technologische en industriële expertise", aldus Håkan Samuelsson, President en CEO van Volvo Cars. De gezamenlijke productie met Lynk & Co heeft een positief effect op de kosten, de werkgelegenheid en het productievolume van de fabriek in Gent. Verder biedt het extra schaalvoordelen in relatie tot het modulaire voertuigplatform Compact Modular Architecture (CMA) dat door zowel Volvo Cars als Lynk & Co gebruikt wordt.

"Onze fabriek in Gent is een van de efficiëntste in Europa met goed geschoolde en ervaren medewerkers", zegt Javier Varela, Senior Vice President voor productie en logistiek bij Volvo Cars. "Het besluit van Lynk & Co om juist hier zijn Europese productie te laten plaatsvinden, is een bewijs van Volvo's hoge kwaliteitseisen in productiefaciliteiten wereldwijd."

De fabriek in Gent is een van de twee Europese Volvo-fabrieken. Al sinds 1965 lopen hier Volvo-modellen van de band. Momenteel werken er circa 5.000 mensen.

Volvo Cars is op weg een moderne gevarieerde auto-onderneming te realiseren. Inclusief een performance bedrijfstak met geëlektrificeerde modellen, een software start-up, auto-abonnement-activiteiten, een aandeel in Lynk & Co en een joint venture op het gebied van technologie die synergieën bewerkstelligt tussen de grotere Volvo Car Group en Zhejiang Geely Holding Group.

Momenteel bouwt de fabriek in Gent de nieuwe Volvo XC40, Volvo's eerste compacte stads SUV. Onlangs werd de XC40 verkozen tot Europese Auto van het Jaar 2018. De medewerkers in Gent fabriceren verder de Volvo V40 en V40 Cross Country, evenals de Volvo S60. En binnenkort start ook de productie van de pas onthulde Volvo V60.

Naast Volvo's aandeel van dertig procent in Lynk & Co, bezit Geely Auto vijftig procent en Zhejiang Geely Holding twintig procent.