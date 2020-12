Volvo Safety Centre viert 20-jarig bestaan

3 december 2020 | Het Volvo Cars Safety Centre laat per dag gemiddeld één nieuwe Volvo crashen en heeft een significante bijdrage geleverd aan de rol die Volvo Cars al decennialang heeft op het gebied van autoveiligheid. Dit jaar viert het Volvo Cars Safety Centre zijn 20-jarig jubileum. Ten tijde van de officiële opening in het jaar 2000 door de Zweedse koning Karl Gustaf was het crashlaboratorium een van de meest geavanceerde ter wereld. En tegenwoordig is dat vanuit verschillende invalshoeken nog steeds het geval.

Tot op de dag van vandaag helpt het crashlaboratorium de Volvo-ingenieurs om op een verantwoorde manier de veiligheid en bescherming die de auto's van Volvo bieden steeds verder te vergroten en praktijkonderzoek te doen naar verkeersongevallen. Op basis van die kennis en ervaring richt Volvo Cars zich op een toekomst waarin niemand in een nieuwe Volvo overlijdt of ernstig gewond raakt.

"Onze toewijding aan de veiligheid draait niet om de zoveelste crashtest of het behalen van een bepaalde veiligheidsscore", vertelt Thomas Broberg, een van Volvo's meest ervaren veiligheidsingenieurs en al sinds de oprichting werkzaam bij het Volvo Cars Safety Centre. "Het gaat om het achterhalen van waarom, waardoor en hoe ongevallen gebeuren en verwondingen plaatsvinden, om vervolgens technologie te ontwikkelen die ze helpen voorkomen. We hopen dat ons pionierswerk andere automerken zal inspireren en dat ze ons volgen in onze ambitie om het aantal verkeersslachtoffers wereldwijd te verminderen."

Het Volvo Cars Safety Centre is een multifunctionele faciliteit die de veiligheidsingenieurs van Volvo de mogelijkheid biedt talloze verkeerssituaties en -ongevallen na te bootsen en crashtests uit te voeren die verder gaan dan wat wettelijk vereist is. Het laboratorium bestaat uit twee testbanen van 108 respectievelijk 154 meter lang. De kortste testbaan kan in een hoek van 0 tot 90 graden gedraaid worden, zodat crashtests onder uiteenlopende hoeken en bij verschillende snelheden uitgevoerd kunnen worden, evenals een crash tussen twee rijdende auto's tot een snelheid van 120 km/uur.

Op het buitenterrein kunnen ongevallen nagebootst worden waarbij de auto in kwestie een koprol maakt of van de weg rijdt; auto's kunnen bijvoorbeeld met hoge snelheid doelbewust in een greppel crashen. Reddingsdiensten kunnen op het buitenterrein hun vaardigheden aanscherpen; zoals ook eerder dit jaar, toen Volvo nieuwe modellen van een hoogte van 30 meter liet vallen om op die manier de zware schade als gevolg van heel ernstige ongevallen na te bootsen.

In het gebouw van Volvo Crash Safety Centre trekt een enorme barrière met een gewicht van 850 ton de aandacht. Die gebruikt Volvo voor crashes waarbij de betrokken auto het obstakel vooruit rijdend, achteruit rijdend of van opzij raakt. De grote barrière kan met behulp van luchtkussens verplaatst worden. Er zijn verder 24 kleinere vaste en mobiele barrières voor crashtests te vinden, inclusief een obstakel in de vorm van een eland, die van pas komt tijdens simulaties van ongevallen met een dergelijk dier.

Zowel de auto's als de crashtestdummy's en de barrières zijn uitgerust met talrijke sensors waarmee Volvo's veiligheidsingenieurs tot in detail de hele reeks gebeurtenissen van een ongeval registreren. Tientallen speciale hogedefinitiecamera's leggen hierbij het ongeval vanuit elke denkbare hoek vast.

Voordat een Volvo-model de fysieke crashtest ondergaat, is de auto met computersimulatie al duizenden keren tegen een virtuele muur gecrasht. Alle informatie die hieruit voortkomt, gebruikt Volvo om zijn modellen veiliger te maken. Terwijl Volvo Cars hard op weg is naar een volledig geëlektrificeerde toekomst, is het Volvo Crash Safety Centre de laatste jaren specifiek uitgerust en voorbereid om ook veilige crashtests met elektrische auto's te kunnen uitvoeren.

"Hoe een ongeval er ook uitziet en verloopt, we kunnen het in ons Volvo Cars Safety Centre nabootsen en tot in detail analyseren", zegt Thomas Broberg. "Het is heel inspirerend om te zien dat we met elk uur van testen en analyseren weer een stap dichter bij de realisatie van onze ambitie komen: dat in de toekomst niemand in een nieuwe Volvo mag overlijden of ernstig gewond raken."

Volvo test met virtual reality simulator

19 november 2020

Volvo laat auto's van 30 meter vallen

13 november 2020

Care by Volvo nu ook met voorraad-model

3 november 2020

Volvo gaat zelf elektromotoren maken

2 november 2020