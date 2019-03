Volvo S60, V60 en XC60 nu als Polestar Engineered

18 maart 2019 | Volvo presenteert de S60, V60 en XC60 Polestar Engineered. Deze drie modellen bieden sportiviteit van niveau dankzij de krachtige Polestar Engineered T8 Twin Engine hybride aandrijflijn met 298 kW (405 pk) en diverse high performance componenten. Volvo biedt daarmee een combinatie van vermogen en sportieve rijprestaties dankzij plug-in hybride technologie.

De T8 Polestar Engineered aandrijflijn bestaat uit een 2,0-liter viercilinder benzinemotor met turbo en supercharger en een elektromotor. De twee motoren leveren samen 298 kW (405 pk) (318 pk benzinemotor + 87 pk elektromotor) en zijn gekoppeld aan een Geartronic achttraps automatische transmissie, waarbij motor en transmissie door Polestar zijn geoptimaliseerd.

Polestar optimaliseerde daarnaast het onderstel. Zo zijn goudkleurige en hoogwaardige Öhlins instelbare schokdempers toegepast met Dual Valve-technologie. De voorvering is aangepast en een Polestar veerpootbrug en verbeterde composietveren achter zorgen voor een bijpassend weggedrag. 19-inch (S60/V60) of 21-inch (XC60) lichtmetalen wielen met Y-spaakdesign benadrukken het karakter van het onderstel. De Volvo S60 Polestar Engineered accelereert dankzij de hybride technologie in 4,4 seconden naar 100 km/u. De V60 Polestar Engineered doet dat in 4,6 seconden en de XC60 in 5,4 seconden. Met de T8 Polestar Engineered kan, afhankelijk van het model, 44 tot 53 kilometer volledig elektrisch gereden worden.

Het uiterlijk van de Polestar Engineered uitvoeringen onderscheidt zich door de Polestar grille met Glossy Black omlijsting en Polestar logo, een Polestar voorbumper, Black Chrome gekleurde uitlaateindstukken en Brembo- (S60/V60) of Akebono-remmen (XC60) met goudkleurige remklauwen. Het interieur benadrukt met goudkleurige veiligheidsgordels en een vierspaaks sportstuurwiel met schakelpaddles het sportieve karakter.

De standaarduitrusting van de Polestar Engineered uitvoeringen bestaat uit Premium Audio by Harman Kardon, een glazen panoramisch schuif-/kanteldak (XC60), een Sensus-navigatiesysteem met smartphone-integratie, Volvo On Call en een met lederlook bekleed dashboard.

De Volvo S60 Polestar Engineered is verkrijgbaar bij de dealer vanaf € 64.995, de V60 Polestar Engineered kost minimaal € 67.995 en de XC60 Polestar Engineered is er vanaf € 84.995. De S60 en XC60 Polestar Engineered zijn per direct te bestellen. De V60 Polestar Engineered is binnenkort te bestellen.