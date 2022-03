Volvo S60 en S90 aangepast voor 2023

9 maart 2022 | Volvo voert grondige wijzigingen door in het productgamma van de Volvo S60 en Volvo S90 voor modeljaar 2023. Daarbij is de S60 voorzien van een milde facelift en vernieuwde infotainment- en assistentietechnologie, terwijl verbeterde motoren en nieuwe uitvoeringen resulteren in lagere vanafprijzen. De S90 is met ingang van modeljaar 2023 alleen leverbaar als Recharge T8 AWD Plug-in hybrid, in nieuwe uitvoeringen en eveneens met gunstigere prijzen.

In navolging van de Volvo V60 is nu ook de S60 voor modeljaar 2023 voorzien van een milde facelift, met een licht gewijzigd front en een vernieuwde achterbumper waarbij de uitlaten uit het zicht zijn geplaatst. Tevens is de S60 nu standaard uitgerust met het Android-infotainmentsysteem met Google-functies en de nieuwste bestuurdersassistentiesystemen (ADAS).

Met ingang van modeljaar 2023 zijn ook de B3 en B4 Mild hybrid-motoren van de S60 verbeterd. Mede dankzij de Miller Cycle-techniek en de 7-traps DCT-versnellingsbak is het brandstofverbruik gedaald, terwijl de prestaties juist zijn verbeterd. De CO2-uitstoot van de B3 (163 pk/265 Nm) en B4 (197 pk/300 Nm) zijn met respectievelijk 14 en 10 g/km gedaald tot 137 en 139 g/km (WLTP), wat in beide gevallen resulteert in een energielabel B.

In lijn met het gehele productaanbod van Volvo komen de uitvoeringen Momentum, Inscription en R-Design te vervallen en maken de nieuwe uitvoeringen Core, Plus en Ultimate hun opwachting in het aanbod van de S60. De uitvoering Polestar Engineered blijft behouden. Met de introductie van de nieuwe uitvoering Core is de S60 bovendien iets voordeliger geworden. Deze uitvoering, die is te vergelijken met de Momentum Business of Inscription Expression, heeft een € 1.000 lagere vanafprijs dan voorheen. Daarmee is de S60 nu leverbaar als B3 Core vanaf € 44.995.

Dankzij de Core-uitvoering is ook de vanafprijs van de S60 Recharge T6 AWD gedaald. Deze plug-in hybrideversie is nu leverbaar vanaf € 51.495 en combineert een systeemvermogen van 350 pk met een riante elektrisch bereik van 91 km en een CO2-emissie van 16 g/km (WLTP).

Voor modeljaar 2023 is ook het aanbod van de S90 gewijzigd. Net als de andere modellen uit de 90-serie gaat de S90 over naar een 'cord only'-aanbod. Dat betekent dat het model alleen nog wordt aangeboden met een oplaadbare aandrijflijn, in dit geval de Recharge T8 AWD plug-in hybride met 455 pk, een elektrische actieradius van 89 km en een CO2-emissie van 17 g/km (WLTP). Aangezien de verkoop van de 90-serie in de afgelopen periode voor 93% uit PHEV-uitvoeringen bestond, sluit het gewijzigde aanbod aan op de wensen van Volvo-klanten in Nederland.

Het vernieuwde productaanbod van de S90 omvat ook nieuwe, rijker uitgeruste uitvoeringen (Core, Plus en Ultimate) ter vervanging van de Momentum, Inscription en R-Design. De productwijzigingen zijn vrijwel gelijk aan die van de Volvo V90. Voor de S90 is het elektrisch bedienbaar zonnegordijn voor de achterruit voortaan standaard, terwijl de S90 Ultimate een schuif-/kanteldak in plaats van een panoramisch dak zoals bij de V90. Dit resulteert in een € 500 lagere meerprijs voor de Ultimate-uitvoering voor de S90. Tevens zijn de uitvoeringen Plus en Ultimate nu naar wens te combineren met de exterieurstijlen Bright of Dark.

De prijzen van de Volvo S90 voor modeljaar 2023 beginnen bij € 67.495 voor de Recharge T8 AWD in de uitvoering Core. Net als voorheen maakt de S90 deel uit van het aanbod van Care by Volvo. Hiermee is het model leverbaar vanaf € 989 per maand in combinatie met een abonnement van 48 maanden, of vanaf € 1.089 per maand met een abonnement.

Volvo test draadloos laden

3 maart 2022

Volvo succesvol bij onderzoek EcoVadis

15 februari 2022

Volvo C40 nu in gewone uitvoeringen

7 februari 2022

Volvo en Northvolt openen in Goteborg

4 februari 2022