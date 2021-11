Volvo presenteert Concept Recharge

17 november 2021 | Volvo toont de Concept Recharge. Hiermee wil het merk tonen welke stappen het merk zet voor de ontwikkeling van elektrische auto's en alles wat daarbij komt kijken. Daarbij hoort ook het reduceren van de algehele CO2-voetafdruk. Volvo wil vanaf 2030 alleen nog volledig elektrische auto's verkopen en het doel is om in 2040 een volledig klimaatneutraal en circulair bedrijf te zijn.

Volvo zet grote stappen om de CO2-voetafdruk van de auto te verkleinen. Bijvoorbeeld met verbeterde aerodynamica, door gebruik te maken van duurzame materialen en de auto uit te rusten met banden van gerecycled en duurzaam materiaal. Door deze stappen te combineren met het gebruik van schone energie en een CO2-arme toeleveringsketen, fabricageproces en gebruiksfase van de auto is Volvo ervan overtuigd dat de CO2-impact van de levenscyclus van een auto met 80 procent verlaagd kan worden in vergelijking met een Volvo XC60 uit 2018, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dat betekent dat de Concept Recharge gedurende zijn gehele levenscyclus eenCO2-impact heeft van minder dan 10 ton als die wordt opgeladen met 100 procent duurzame energie.

"In dit nieuwe tijdperk van de elektrische auto is de actieradius een belangrijke overweging", zegt Owen Ready, Head of Strategic and Brand Design bij Volvo Cars. "De makkelijke manier is het toevoegen van meer batterijen, maar dat is minder eenvoudig dan het toevoegen van een grotere brandstoftank. Batterijen zorgen bovendien voor meer gewicht en vergroten de CO2-voetafdruk. Daarom moeten we in plaats daarvan de algemene efficiëntie verbeteren. Met deConcept Recharge onderzoeken we het spanningsveld tussen enerzijds de noodzaak van efficiëntie en anderzijds dezelfde interieurruimte, hetzelfde gemak en dezelfde rijervaring als in hedendaagse SUV's."

Volvo is actief met het gebruik van duurzame en natuurlijke materialen. De Concept Recharge maakt de toewijding aan deze ambitie nog eens extra duidelijk. In het interieurdesign staan duurzame, zowel natuurlijke als gerecyclede materialen centraal. Denk aan Zweeds wol van verantwoorde herkomst, milieuvriendelijk geproduceerde stoffen en lichtgewicht composietmaterialen van natuurlijke oorsprong.

De Zweedse wol is verwerkt tot een ademende stof die vrij is van additieven. Dit warme en zachte materiaal wordt gebruikt voor de rugleuning van de stoelen en de bovenzijde van het dashboard. De vloer en onderzijde van de portieren zijn bekleed met een hoogwaardig tapijt van 100 procent wol.

De zitvlakken van de stoelen en het oppervlak van de portieren zijn gemaakt van een milieuvriendelijk materiaal dat bestaat uit van cellulose gemaakte Tencel-vezels. Deze stof is sterk, gaat lang mee en voelt zacht aan voor de huid. De Tencel-vezels zijn geproduceerd volgens een proces waarbij efficiënt wordt omgegaan met water en energie. Deze vezels maken het voor de ontwerpers mogelijk om minder plastics toe te passen.

De rugleuningen en delen van het stuurwiel zijn gemaakt van een nieuw materiaal dat door Volvo is ontwikkeld en luistert naar de naam Nordico. Dit is een zacht materiaal van biologische, gerecyclede ingrediënten uit duurzame bossen in Zweden en Finland. Dat zorgt voor een CO2-voetafdruk die 74 procent kleiner is dan die van leder.

Op andere plekken in het interieur, zoals opbergvakken, de achterzijde van de hoofdsteunen en de voetsteun, is bij de Concept Recharge een vlascomposiet toegepast. Ook dit composiet is door Volvo in samenwerking met toeleveranciers ontwikkeld. Het bestaat uit lijnzaadvezels, die samen met andere composieten zorgen voor een stevig en lichtgewicht materiaal dat er aantrekkelijk en natuurlijk uitziet. Het vlascomposiet wordt eveneens toegepast bij het exterieur, zoals de voor- en achterbumper en de zijpanelen. Ook dankzij de toepassing van vlascomposiet is aanzienlijk minder plastic nodig.

"Met de Concept Recharge hebben we een comfortabele en functionele familieruimte gecreëerd", zegt Lisa Reeves, Head of Interior Design. "Het interieur bestaat uit natuurlijke materialen en een harmonie van texturen en tinten. Het laat de tijdloze elegantie zien van premium Scandinavisch design."

Nu de interne verbrandingsmotor plaatsmaakt voor volledig elektrische aandrijving, spelen banden een nog belangrijkere rol. Ze zijn niet alleen cruciaal voor de veiligheid, maar dragen ook in grote mate bij aan de actieradius van de auto. Dat betekent dat de banden voor elektrische auto's altijd technologisch hoogstaand moeten zijn.

Daarom is de Concept Recharge voorzien van speciale banden van Pirelli, die volledig vrij zijn van minerale oliën en voor 94 procent bestaan uit fossielvrije materialen. Daarbij horen ook gerecyclede en duurzame materialen, zoals natuurrubber, bio-silicium, rayon en bio-hars. Daaruit blijkt ook de gedeelde circulaire benadering van Pirelli en Volvo, met een focus op het gebruik van zo min mogelijk grondstoffen en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

De Concept Recharge heeft niet alleen duurzame materialen, elektrische aandrijving en speciale banden, ook maakt hij het SUV-concept duurzamer door middel van efficiëntie en aerodynamica. Met de Concept Recharge toont Volvo de toekomst van aerodynamica met innovatieve kenmerken zoals exterieurdetails die de luchtstroom verbeteren. Bijvoorbeeld het design van de wielen, het lagere dak en de rechtopstaande achterzijde. Zo combineert de Concept Recharge de klassieke SUV-vorm met een verbeterde luchtweerstand die de actieradius vergroot. Tegelijkertijd blijft het interieur ruim doordat de elektrische aandrijving een lage vloer mogelijk maakt.

"Wij zijn vastbesloten om auto's te produceren die enerzijds beantwoorden aan de vraag naar de voordelen van SUV's, maar die ook alle veiligheid en comfort bieden en tegelijkertijd de impact op het milieu verkleinen", aldus OwenReady.

Volvo tekent verklaring op COP26

10 november 2021

App vergroot bereik elektrische Volvo's

19 oktober 2021

Volvo start productie C40 Recharge

7 oktober 2021

Volvo maakt auto's vrij van leder

23 september 2021