Volvo plant productie elektromotoren in Skovde, Zweden

9 december 2020 | Volvo gaat in zijn motorenfabriek in Skövde (Zweden) elektrische motoren assembleren en is van plan om tegen 2025 een volledig eigen elektromotorproductie op te zetten. Volvo Cars zal hiervoor de komende jaren een investering van 700 miljoen SEK (68 miljoen EUR) doen. Het bedrijf is voornemens om op het gebied van elektrische voertuigen toonaangevend te worden en streeft ernaar dat de wereldwijde verkoop tegen 2025 voor 50 procent uit volledig elektrische auto's bestaat, de andere 50 procent zal bestaan uit hybride-modellen.

De activiteiten van Skövde maken al sinds de oprichting van het merk in 1927 deel uit van het bestaan van Volvo Cars. Door de productie van elektromotoren toe te voegen aan de activiteiten van de fabriek, wordt het historische terrein in Skövde ook een deel van de toekomst van het bedrijf.

Volvo Cars kondigde eerder dit jaar aan dat het bedrijf aanzienlijk investeert in het eigen ontwerp en de ontwikkeling van elektromotoren voor de volgende generatie Volvo-modellen. Met de geplande investeringen voor Skövde zet het bedrijf nu de eerste stappen in de richting van de eigen assemblage en productie van elektromotoren.

In een eerste fase zal Skövde aleen elektromotoren assembleren. In een later stadium is het bedrijf van plan om het volledige productieproces voor elektromotoren in de fabriek in Skövde onder te brengen.

Door de rol van de verbrandingsmotor in de auto-industrie over te nemen, zijn elektromotoren een fundamentele bouwsteen van elektrische auto's, samen met de accu en de elektronica. Door de ontwikkeling en productie van elektromotoren in eigen beheer te brengen, kunnen de ingenieurs van Volvo Cars de elektrische motoren en de volledige elektrische aandrijflijn in de nieuwe Volvo's optimaliseren. Deze aanpak zal de ingenieurs in staat stellen om meer winst te boeken op het vlak van energie-efficiëntie en algemene prestaties.

Het ontwerp en de ontwikkeling van de elektrische motoren vindt plaats in Göteborg, Zweden en Shanghai, China. Eerder dit jaar opende Volvo Cars een nieuw lab voor elektromotoren in Sjanghai. Een welkome toevoeging naast het elektromotoren lab in Göteborg, Zweden, en ultramoderne acculaboratoria in China en Zweden.

De resterende activiteiten in de Skövde-motorenfabriek, gericht op de productie van verbrandingsmotoren, zullen worden overgedragen aan een aparte dochteronderneming van Volvo Cars, Powertrain Engineering Sweden (PES). Het is de bedoeling dat PES wordt samengevoegd met de activiteiten van Geely op het gebied van verbrandingsmotoren, zoals eerder dit jaar aangekondigd.

